Mustafa Baran sevenlerini yasa boğdu

Yalova Spor Kulübü’nün genç takımında oynayan Mustafa Baran hayatını kaybetti.

Baran’ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Genç Mustafa yaklaşık bir hafta önce KKTC’den İstanbul’a sevk edilmişti. Yalova Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Genç takım futbolcularımızdan kardeşimiz, arkadaşımız Mustafa Baran’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Başta tüm ailesi olmak üzere tüm Yalova camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Mustafa” ifadeleri kullanıldı.