Mustafa Başel “Sevimli” Kız Çocuğunu Arıyor

Rum basınında bugün, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapan ve şu anda emekli Albay olan Mustafa Başel’in, o dönemde birlikte fotoğraf çektirdiği, 7-8 yaşlarındaki Rum kız çocuğunu, paylaştığı bir fotoğrafla aradığına dair bir haber çıktı.

Politis gazetesinde yer alan haberde, Başel’in söz konusu fotoğrafı Yenierenköy’de (Yaluşa) çektirdiğini ifade ettiği, o dönemde polislik yapan Osman Şah’ın ise, o fotoğrafın Dipkarpaz’da çekildiğini belirttiği kaydedildi.

Haberde, Şah’ın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımına yer verildi.

İşte Başel'in paylaşımı: