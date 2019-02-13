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Mustafa Başel “Sevimli” Kız Çocuğunu Arıyor

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13/02/2019

Mustafa Başel “Sevimli” Kız Çocuğunu Arıyor

Rum basınında bugün, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapan ve şu anda emekli Albay olan Mustafa Başel’in, o dönemde birlikte fotoğraf çektirdiği, 7-8 yaşlarındaki Rum kız çocuğunu, paylaştığı bir fotoğrafla aradığına dair bir haber çıktı.
Politis gazetesinde yer alan haberde, Başel’in söz konusu fotoğrafı Yenierenköy’de (Yaluşa) çektirdiğini ifade ettiği, o dönemde polislik yapan Osman Şah’ın ise, o fotoğrafın Dipkarpaz’da çekildiğini belirttiği kaydedildi.
Haberde, Şah’ın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımına yer verildi.

İşte Başel'in paylaşımı:

 

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TAGS: Mustafa Başel, haber, kıbrıs
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