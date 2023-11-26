Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirildi. Baştaşlar Construction sponsorluğunda, merhum Mustafa Baştaş anısına geleneksel olarak yapılan yarışa 22 ekip katıldı. Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarış sonunda beşinci olan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, sezon boyunca topladığı puanlarla 2023 yılı Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonu olmayı başardı.

Yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçen ekipler SSV, T2, T3 ve T4 sınıflarında en iyi dereceyi yapmaya çalıştılar. Seyirci alanının Plümer Koruluğu olduğu ve oldukça kalabalık bir grup tarafından takip edilen yarışta bir çok ekip çeşitli şanssızlıklar yaşadı. 3 ekibin takla attığı fakat kimsenin burnunun bile kanamadığı yarışta mekanik arızalar da yaşandı. Gün sonunda 4 dakika 34.382 saniyelik derecesiyle SSV sınıfında yarışan Lambros Ioannidis-Marios Panagiatous ikilisi en iyi dereceyi yaparken, Otomobil katgorisi genel klasmanında birinci yine güneyden yarışa katılan Spyros Drouisiotis-Marasinos ikilisi oldu.

Oldukça çekişmeli geçen yarışta yine SSV sınıfında yarışan Bekir Özsusuzlu-Şevki Akdeniz ikilisi en iyi ikinci dereceyi, Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi de üçüncü dereceyi elde etti. Otomobillerde en iyi dereceyi elde eden Spyros-Marasinos ikilisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi takip etti. Sınıf T4 birincisi olmayı başaran Macila-Tabak ikilisini, Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ikinci olarak ve Cem Aytaç-Zühtü Cumalıgil ikilisi üçüncü olarak takip etti. Sınıf T3 ikincisi Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan ikilisi olurken Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız ikilisi üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda Zeliha Güllü plaket alırken, en genç co-pilot olarak Ada Erdoğuş da bir plaket aldı.

Bu sonuçlarla 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan ekip Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olurken, Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ikinci, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Ali Baştaş ve Ahmet Baştaş, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı ve KYOFF Başkanı Musa Ersoy takdim etti.

SSV

1.Lambros Ioannidis-Marios Panagiatous

2.Bekir Özsusuzlu- Şevki Akdeniz

3.Tolga Güllü-Zeliha Güllü

Otomobil Genel Klasman:

1.Spyros Drouisiotis-Marasinos

2.Göksel Macila-Buğra Tabak

3.Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan

T3

1.Spyros Drouisiotis-Marasinos

2.Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan

3.Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız

T4

1.Göksel Macila-Buğra Tabak

2.Sander Kahveciler-Eser Sulo

3.Cem Aytaç-Zühtü Cumalıgil

T2

1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı

Kadın Co-Pilot

1.Zeliha Güllü

Genç Co-Pilot

1.Ada Erdoğuş

Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf En İyi Derece 1 20 Lambros İoannidis Marios Panagiatous Canam Maverick SSV 4:34.382 2 23 Bekir Özsusuzlu Şevki Akdeniz Canam Maverick SSV 4:44.901 3 22 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick SSV 4:54.726 4 18 Spyros Drouisiotis Marasinos Jeep Chorokee T3 5:04.241 5 4 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 5:07.936 6 8 Şeref Karaoğlan Serhan Karaoğlan Tomcat T3 5:08.222 7 11 Serkan Bolçocuk Ömer Yıldız WildCat T3 5:08.638 8 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 5:09.141 9 9 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 5:14.693 10 10 Cem Aytaç Zühtü Cumalıgil Nissan Patrol T4 5:14.797 11 2 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 5:16.793 12 5 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 5:17.255 13 14 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 5:18.246 14 7 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 5:18.656 15 3 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4 5:21.022 16 19 Andreas Andreou Konstantinos Jeep Chorokee T3 5:21.818 17 17 Halil Erdoğuş Ada Erdoğuş Jeep Chorokee T3 5:40.377 18 16 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2 5:52.899 19 21 İoanis İoannidis Pannayiotis Pattichi Canam Maverick SSV 5:54.410 20 6 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4 Bitiremedi 21 12 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T4 Bitiremedi 22 24 Kani Avkıran Ahmet Özerdem Canam Maverick SSV Bitiremedi