Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapıldı

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26/11/2023

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Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapıldı


Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirildi. Baştaşlar Construction sponsorluğunda, merhum Mustafa Baştaş anısına geleneksel olarak yapılan yarışa 22 ekip katıldı. Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarış sonunda beşinci olan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, sezon boyunca topladığı puanlarla 2023 yılı Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonu olmayı başardı.

Yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçen ekipler SSV, T2, T3 ve T4 sınıflarında en iyi dereceyi yapmaya çalıştılar. Seyirci alanının Plümer Koruluğu olduğu ve oldukça kalabalık bir grup tarafından takip edilen yarışta bir çok ekip çeşitli şanssızlıklar yaşadı. 3 ekibin takla attığı fakat kimsenin burnunun bile kanamadığı yarışta mekanik arızalar da yaşandı. Gün sonunda 4 dakika 34.382 saniyelik derecesiyle SSV sınıfında yarışan Lambros Ioannidis-Marios Panagiatous ikilisi en iyi dereceyi yaparken, Otomobil katgorisi genel klasmanında birinci yine güneyden  yarışa katılan Spyros Drouisiotis-Marasinos ikilisi oldu.

Oldukça çekişmeli geçen yarışta yine SSV sınıfında yarışan Bekir Özsusuzlu-Şevki Akdeniz ikilisi en iyi ikinci dereceyi, Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi de üçüncü dereceyi elde etti. Otomobillerde en iyi dereceyi elde eden Spyros-Marasinos ikilisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi takip etti. Sınıf T4 birincisi olmayı başaran Macila-Tabak ikilisini, Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ikinci olarak ve Cem Aytaç-Zühtü Cumalıgil ikilisi üçüncü olarak takip etti. Sınıf T3 ikincisi Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan ikilisi olurken Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız ikilisi üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda Zeliha Güllü plaket alırken, en genç co-pilot olarak Ada Erdoğuş da bir plaket aldı.

Bu sonuçlarla 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan ekip Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olurken, Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ikinci, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldu. Yarış sonunda  yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Ali Baştaş ve Ahmet Baştaş, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı ve KYOFF Başkanı Musa Ersoy takdim etti.

SSV

1.Lambros Ioannidis-Marios Panagiatous

2.Bekir Özsusuzlu- Şevki Akdeniz

3.Tolga Güllü-Zeliha Güllü

Otomobil Genel Klasman:

1.Spyros Drouisiotis-Marasinos

2.Göksel Macila-Buğra Tabak

3.Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan

T3

1.Spyros Drouisiotis-Marasinos

2.Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan

3.Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız

T4

1.Göksel Macila-Buğra Tabak

2.Sander Kahveciler-Eser Sulo

3.Cem Aytaç-Zühtü Cumalıgil

T2

1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı

Kadın Co-Pilot

1.Zeliha Güllü

Genç Co-Pilot

1.Ada Erdoğuş

 

Dereceler:

 

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

En İyi Derece

1

20

Lambros İoannidis

Marios Panagiatous

Canam Maverick

SSV

4:34.382

2

23

Bekir Özsusuzlu

Şevki Akdeniz

Canam Maverick

SSV

4:44.901

3

22

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

SSV

4:54.726

4

18

Spyros Drouisiotis

Marasinos

Jeep Chorokee

T3

5:04.241

5

4

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero

T4

5:07.936

6

8

Şeref Karaoğlan

Serhan Karaoğlan

Tomcat

T3

5:08.222

7

11

Serkan Bolçocuk

Ömer Yıldız

WildCat

T3

5:08.638

8

1

Hasan Reyhan

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Pajero

T3

5:09.141

9

9

Sander Kahveciler

Eser Sülo

Tomcat

T4

5:14.693

10

10

Cem Aytaç

Zühtü Cumalıgil

Nissan Patrol

T4

5:14.797

11

2

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Tomcat

T4

5:16.793

12

5

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

5:17.255

13

14

Hakan Kofalı

Mehmet Karzaoğlu

Tomcat

T4

5:18.246

14

7

Argun Çağıl

İrfan Topçu

Tomcat

T4

5:18.656

15

3

Soyer Arseven

Hasan Reyhan

Mitsubishi Pajero

T4

5:21.022

16

19

Andreas Andreou

Konstantinos

Jeep Chorokee

T3

5:21.818

17

17

Halil Erdoğuş

Ada Erdoğuş

Jeep Chorokee

T3

5:40.377

18

16

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

T2

5:52.899

19

21

İoanis İoannidis

Pannayiotis Pattichi

Canam Maverick

SSV

5:54.410

20

6

Niyazi Bedel

Mehmet Boşnak

Land Rover

T4

Bitiremedi

21

12

Ahmet Baştaş

Ahmet Gürün

Mitsubishi Pajero

T4

Bitiremedi

22

24

Kani Avkıran

Ahmet Özerdem

Canam Maverick

SSV

Bitiremedi
26/11/2023 12:34
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TAGS: Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapıldı
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