Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2023 sezonunun final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Kyrenia Offroad Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen sezonun son yarışı, Plümer koruluğu bölgesinde hazırlanan etapta, Baştaşlar Construction sponsorluğunda, Mustafa Baştaş anısına yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirilecek. Yarış, Baştaşlar Construction sponsorluğunda yapılacak.

Mustafa Baştaş anısına Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta ekipler yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Cumartesi sabahı 09.00’da Plümer’de toplanacak olan yarışçılar, teknik kontrollerin ardından 10.00’da Plümer’de yapılacak seremoni ile yarışa başlayacaklar. 10.30’da ilk aracın Kanlıköy’den start almasıyla başlayacak olan heyecanda deneme etabı sonrası ilk etap 11.39’da, ikinci etap ise 12.39’da start alacak. Seyirci noktası ise yine Plümer Koruluğu olacak.

T2,T3, T4 ve SSV olmak üzere 4 sınıfta mücadelenin yaşanacağı yarış sonunda ödül töreni de takribi 13.30’da Plümer’de yapılacak ve organizasyon sona erecek. Sezonun final yarışı olması nedeniyle sınıflarda ve genel klasmanda şampiyonların da belirleneceği yarışa 23 ekip kayıt yaptırdı.