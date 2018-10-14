Mustafa Besim: Solar enerjiye kredilerde öncülük

HK Ajans

Ülkede özellikle büyük ölçekli işletmelerin kurulmasında ve yatırıma verdiği kredilerle büyük katkı sağlayan Kalkınma Bankası bugün ne yazık ki geri dönmeyen krediler ve siyasi nedenlerden dolayı prestij kaybetmiş durumda.

Oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile bu algının kırılmaya başladığı görülüyor. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim bankanın iki yönlü (two truck) ve paralel çalışacak yaklaşımıyla bunu gidermeye çalışmaya başladığını belirtti. Besim, iki yönlü çalışmanın birincisini, bankanın yeniden yapılandırması, otomasyon sistemine geçmesi, müşterilere yatırımcılara daha hızlı hizmet vermesi, operasyon maliyetlerini düşürmesi ve plasmanlarını en etkin ve kalkınmaya yönelik olacak şekilde düzenlemesi olarak anlatıyor. Besim, ikincisini ise, ekonominin ihtiyaçlarını da dikkate alarak nokta atışı ihtiyaçları tespit edip, yeni kredi ürünleri geliştirerek finansmana erişimi kolaylaştırma ve ekonomiye destek vermek olarak açıkladı.

Banka, hem zedelenen itibarını geri kazanmak, hem de geçmiş dönemde bozulan bilançosunu düzeltmek için yeni kararlar aldı. Yeni krediler oluşturdu. Ödenmeyen, ödenmek istenmeyen ve gerçekten ödenemeyecek krediler için de yapılandırmalar ve yeni yöntemler geliştirmek için çalışma başlattı. Tüm bunları, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen Mustafa Besim ile konuştuk. Besim, yönetim kurulu olarak iki önemli yaklaşım ve çalışmaları bulunduğunu açıkladı ve bunları bizlerle paylaştı. Besim, röportajımızda solar enerji yatırımı yapacak işletmelere kendilerine başvurmaları çağrısı yaptı.

Bilançomuz çok kötü

SORU: Kalkınma Bankası geçmiş dönemde geri dönmeyen kredilerden dolayı oluşan kötü imajından kurtuluyor mu?

BESİM: Kalkınma Bankası olarak geçmiş dönemde şu veya bu nedenle oluşan kötü imajın silinmesi için uğraşıyoruz. Şu anda finansal dilde söyleyecek olursam, kötü kredilerden dolayı bankamızın bilançosu çok kötü durumdadır. Birçok alacaklarımız var ve yatırımcılar ne yazık ki bu alacaklarımızı geri ödeyemeyiyor. Aldığı krediyi ödemeyenler var, ödemek istemeyenler var, bir de gerçekten ödeyemeyenler söz konusu. Biz bunların şimdi hızlı bir şekilde tasnifini yapıyoruz. Bunları nasıl ekonomik değer haline getiririz onunla ilgili insanlarla konuşmaya başladık. Mevcut hali ile birşey olmaz. Bizden kredi alıp da bir şekilde ödemeyen kişilere öneriler sunmaya başladık. “Ya bu malınızı satalım, ya size bir ortak bulalım, ya da kredinizi yapılandıralım” gibi ve diğer alternatif çıkış yolları bulmak için bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü mevcut durum ve kötü krediler ile bu bankanın ayağa kalkması zor.

Hiçbir siyasi bize karışmadı ve karışmayacak

Biz bankanın itibarını da düzeltmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda hükümetimizden destek alıyoruz. Nasıl bir destek diye soracak olursanız, hükümetten hiçbir yetkili bugüne kadar beni veya başka bir yönetim kurulu üyesini arayıp da “ şu projeyi halledin” demedi. Böyle bir durum sözkonusu olamaz. Yönetim Kurulu olarak bizler kesinlikle projenin fizıbıl olup olmadığına bakıyoruz sadece. Kime ait olduğu veya herhangi bir siyasiye yakın olup olmadığına kesinlikle bakmıyoruz. Yönetim kurulunun bu konudaki duruşu nettir. Eğer biz bu tutumla devam edersek, 3-4 yıl içerisinde bu bankanın hem itibarını, hem de bilançosunu temizleyebilir hem de en önemlisi ekonomiye katkısını daha da artırırız. Bunu başarırsak da, ülkenin kalkınmaya ihtiyacı olan alanlara daha fazla kaynak aktarabileceğiz. Kalkınma Bankalarının önemli bir görevi de ülkedeki kalkınmayı bölgesel olarak da dengeli kılmaktır. Bunun için Kalkınma Bankaları zayıf olan bölgeleri de desteklemek, diğer bölgeler ile ekonomik entegrasyonu sağlamak için finansal programlar geliştirmelidir. Biz de bu nedenle İskele-Karpaz ve Güzelyurt-Lefke bölgelerine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kesimler hep mağdur edildi ve Kalkınma Bankası’ndan yeterince yararlanamadı. Halbuki “Bu kesimler kalkınmada öncelikli bölgelerdir” diyoruz sürekli. Peki ama oradaki insanların kalkınması için bugüne kadar “siz ne yaptınız? Uygun şartlarda finansman sağladınız mı?” Hayır, öyle birşey yok. Peki, o zaman kalkınmada öncelikle bölge olması ne işe yarar. Bu nedenle, o bölgelerin ihtiyacının ne olduğunu tesbit etmemiz ve onlara kredi vermemiz gerekiyor. Bunun için yönetim kurulumuz Kalkınmada I. Öncelikli bölgelerde bulunan küçük işletmelere yönelik 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman desteği sağlamak için bütçe ayırdı ve en geç Kasım ayı başında başlayarak proje kabulüne başlayacaktır. Bunu bölgelere giderek yapacağız ve o bölgedeki kişilerin doğru projelere başvurmaları için onları yönlendirmemiz de olacak. Kalkınma Bankası olarak bu danışmanlık hızmetini de vermeye çalışacağız.

Başvurularda bürokrasiyi azalttık

SORU: Kalkınma Bankası’na yapılan başvurularda geri dönüşün uzun sürdüğü söyleniyor? Bu konuda bir çalışmanız var mı?

BESİM: Haklısınız, yatırımcıların şikayet ettiği bir husus, buradaki işlemlerin çok uzun sürdüğü yönünde. Projelerin büyüklüğüne bakılmaksızın proje kabul ve değerlendirme süreci çok yavaş işliyor. Bu soruna yönelik bir çalışma gurubu kurduk ve sonuçları almaya başladık. Bununla ilgili kısa zamanda yeni açılımlarla süreleri önemli ölçüde kısaltacağımıza inancım tamdır. Buradaki inancım tamamen banka personelimizden aldığım izlenime dayanmaktadır. Banka personelimiz de daha hızlı ve etkin olmayı istediğini, yenilikleri ve değişimi desteklediğini görmekteyim. Aslında sürecin hızlandırılabileceği ile ilgili başarılı bir de deneyimimiz var. Ekonominin içinde bulunduğu döviz krizinden dolayı ekonomik örgütlerle yaptığımız toplantılar sonucunda “Acil İşletme Sermaye Finansmanı” adı altına yeni bir ürün ürettik. Bu krediye başvuru yapan ve belge ile evrakları tamam olan yatırımcılara 15 günde acil işletme sermaye kredisi çıkarıyoruz. Bunu bu Kalkınma Bankası çalışanları başardı. Burada çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.

Kalkınma Bankası’nda işlemleri daha çağdaş hale getirmek ve hızlı hareket etmeyi sağlamak ve en önemlisi otomasyona geçebilmek için mevcut personelimize ek olarak 5 kişilik bir münhal açtık. Finans ve muhasebe uzmanı, proje değerlendirme uzmanı ve bilgi teknolojileri (IT) uzmanı olmak üzere toplam 5 münhal için bizlere 100’e yakın kişi başvuru yaptı. Nitelikli eleman alımı için sınavın yapılmasını bir Üniversitemize ihale ederek 13 Ekimde yazılı sınavı gerçekleştirdik ve sonuçları da akşamı açıkladık. İkinci aşama olan mülakat ile Bankamıza en nitelikli ve yetenekli 5 yeni personeli kazandıracağız.

Yeni yılda otomasyona geçilecek

Kalkınma Bankası hala eski bankacılık sistemi ile çalışır. Bu çağda bu bizim büyük bir ayıbımızdır. Bankadaki sistemimizi mevcut ve alacağımız yeni personellerle ve dıştan da destek alarak yeni yılda otomasyona geçirmeyi planlıyoruz. Bankanın prestijini, itibarını artırmak yaptıklarımızla olur. Banka çalışanlarımızın kapasitesi ve yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu vizyon ile bunu başarabileceğimize inanıyorum.

Sadece para vermiyoruz, değerleri de koruyoruz

Kalkınma Bankası sadece para veren bir kurum değildir. Kredi verirken, çevreyi, tarihi olguları ve değerlerini de düşünecek. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz tarihi değerlerimize zarar verecek, çevresel bozulmaya neden olacak projelere onay vermedi ve vermeyecek. Yeni yönetim olarak biz bunlara artık çok dikkat ediyoruz. Biz bunlara dikkat ederek bu bankanın prestijini korumaya ve artırmaya da çalışıyoruz. Bu banka bu ülkenin bir ihtiyacıdır. Bu banka ticari bankaların rekabet edeceği, onlara alternatif olacak bir banka değildir. Ticari bankaların finansman sağlayamadığı, “piyasanın başarısız olduğu” ve ekonomiye katma değer yaratan ve kalkınma sürecine destek verecek projeleri fonlayan, finans sektöründe tamamlayıcı görevini üstlenen bir bankadır.

Ülkede solar enerjiyi artırmak şart

SORU: Kalkınma Bankası “solar enerji” konusunda neden bu kadar hassas?

BESİM: Kalkınma Bankası olarak solar enerji konusunda konutlar hariç tüm üretim alanlarına kredi veriyoruz. İş insanlarına, yatırımcıya, sanayiciye veriyoruz. Biliyorusunuz bizim ülkemizde yaklaşık olarak 320-350 kilowat, kurulu gücümüz var. Solar sistemleri yaklaşık olarak o gücün azami %20’si kadar olabilir. Özetle biz azami 60-70 megavat gücünde bir solar gücü oluşturabiliriz bu ülkede. Ülke olarak daha 15-20’lerdeyiz. Dolayısıyla, daha mesafemiz var. Bundan dolayı Kalkınma Bankası olarak hem petrol, hem döviz artışlarını da dikkate alarak yenilenebilir enerjiye çok büyük önem veriyoruz. İşletmeler, böyle kredi talebinde bulunduklarında onlara öncelik veriyoruz. Şu anda Kalkınma Bankasının enerji için 2018’de ayırdığı kaynak 40 milyon TL ‘dir ve bunun 30 milyona yakın kısmı hale hazırda onaylanmıştır. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Yaptığımız fizibilite çalışmaları bu yatırımların 4-5 yılda geri ödediğini göstermektedir. Bu, hem sıkıntı çektiğimiz veya eksiği olan enerji arzına katkı sağlar, hem çevresel anlamda önemli, hem de alternatif enerjilere yönelmedir. Yani bir tek fosile veya yakıta değil, alternatiflere de yönelme olur. Öyle görülüyor ki orta vadede enter connecte işi de tamam olursa, o zaman solar enerjiyi çok daha fazla artırabiliriz. O nedenle bu alandaki çalışmalarımız Hükümetle paralel gidiyor. Hükümet de bu konuya destek veriyor.

Solar enerjiye kredilerde öncülük

SORU: Buradan bu konuda yatırım yapmak isteyen iş insanlarına çağrıda bulunabilir miyiz?

BESİM: Tabii ki, kesinlikle enerji kredi taleplerine destek veriyoruz. Kalkınma Bankası olarak kredi vermede öncülüğümüz solar enerjidir. Kalkınma Bankası son yıllarda yurt yapımına yeterince kaynak ayırmıştır ve özellikle Mağusa ile Güzelyurt -Lefke bölgeleri yurt yapımında fazlasıyla doyuma ulaştığını görüyoruz. Girne bölgesinde biraz daha mesafesmiz var, Lefkoşa da biraz daha kaldırır. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim, Mağusa ve Güzelyurt -Lefke bölgelerinde yurt yapımı en azından bundan sonraki birkaç yıl için fizibl ve karlı olmayacaktır. Dolayısıyla Kalkınma Bankası bu bölgelerden gelecek yurt yatırım projelerine sıcak bakmayacaktır.

Yeni projeler

SORU: Kredilerde yenilenme var mı?

Besim: Kalkınmada Birinci öncelikli bölgelerdeki küçük işletme ve girişimcilere yönelik faizsiz toplam 4 milyonluk finansman paketi hazırladık. Bunun yanında dövizden etkilenen işletmelere “Acil İşletme Sermaye Kredisi” verilmeye başlandı. Bunun için yılsonuna kadar 30 milyon lirayı aşan fonlama öngörülüyoruz. Bir şemsiye altında toplanan küçük işletmelere “Küme finansmanı” paketimizi onaylandı. İlk olarak Karpaz bölgesinde zeytin üreticilerini kredi sağlandı. Bu yöndeki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Nokta atışları ile ayağa kalkacağız

SORU: Kalkınma Bankası olarak topluma nasıl bir mesaj verirsiniz?

BESİM: Kalkınma Bankası ile ilgili gerek itibar, gerekse mali yapı olarak pek de istediğimiz noktada değiliz. Ama Bankanın mevcut insan kaynağı ve elinde bulundurduğu finansal kaynaklar ile bu durumu hızlı bir şekilde düzeltebilir. Kalkınma Bankası bunu, ülkenin kalkınması için gerçekten nokta atışı yaparak, örneğin Kalkınmada I. Öncelikli İskele-Karpaz ve -Güzelturt-Lefke bölgelerine faiz destekli krediler, işletmecilerimizin dövizden dolayı oluşan acil işletme finans ihtiyaçlarını karşılayarak, yenilenebilir enerjiye daha fazla kaynak ayırarak, bu ülkenin önemli bir ihtiyacı olan kümeleme finansmanı sağlayacak nokta atışı finansman politikalarıyla başarabilir. Kalkınma bankası ülke ekonomisinin en önemli kurumları durumunda olan işletmelere ve girişimcilere uygun ceket dikerek, hızlı hareket ederek itibarını da düzelterek, ekonomiye çok daha fazla katkı sağlayabilir.

Özetle şunu şöyleyim. Bizim yönetim kurulu olarak iki yönlü ve paralel çalışacak bir yaklaşımımız vardır. Birincisi, bankanın yeniden kendini yapılandırması, otomasyon sistemine geçmesi, müşterilere yatırımcılara daha hızlı hizmet vermesi, buradaki operasyon maliyetlerini düşürmesi ve plasmanlarını en etkin ve kalkınmaya yönelik olacak şekilde düzenlemesi. İkinci amacı da ekonominin ihtiyaçlarını da az önce saydığım nokta atışı ihtiyaçları tesbit edip katkı yapmaktır ki bunu da yapmaya başladık. Bu sayede Kalkınma Bankasının ekonomiye katkısı çok daha anlamlı ve etkili olabilecektir.