Mustafa Ceceli 10’uncu Girne Kültür Sanat Günlerinde konser verdi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 10’uncu Girne Kültür Sanat Günleri dün akşam Mustafa Ceceli konseri ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Amfi Tiyatro’da yer alan gecede, ünlü sanatçı sahneye son zamanların popüler şarkısı olan “Salıncak” şarkısıyla çıktı. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilere coşkulu bir akşam yaşatan Ceceli, sahnede yaptığı darbuka şovuyla da izleyicilerden büyük alkış aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10'uncu Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu seneki Kültür Sanat Günlerinin sloganını, “Sanat, Barış ve Hoşgörü” olarak açıklayan Güngördü, katkı koyan herkese, Les Ambassadeurs Hotel yönetimine, meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde sanatçıya çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti.

Girne Kültür Sanat Günleri’nde 22 Eylül’de Leman Sam, 12 Ekim’de Kolpa konseri yer alacak.

Konser biletleri, 100 TL karşılığı mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebiliyor.

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07/09/2022 14:40