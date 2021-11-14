Mustafa Çelik 10. ölüm yıldönümünde unutulmadı

İZ BIRAKANLAR/Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Azmi örnek oldu… Mustafa Çelik, başarılı bir sporcuyken geçirdiği talihsiz kaza sonrasında tüm yaşamı değişti ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Ancak o hiç yılmadı ve önemli başarılara imza attı. Çelik’in, engelli bireylerin kimseden destek almadan hayata tutunmaları yönündeki azmi, başarısı ve yaptıkları herkese örnektir.

Mücadelesi ve yaptığı hizmetlerle Kıbrıs Türk toplumuna örnek bir kişi oldu Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği eski Başkanı Mustafa Çelik...

Başarılı bir sporcuyken geçirdiği talihsiz kaza sonrasında tüm yaşamı değişen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Çelik, hiç yılmadı ve önemli başarılara imza attı.

Mustafa Çelik’in, engelli bireylerin kimseden destek almadan hayata tutunmaları yönündeki azmi, başarısı ve yaptıkları herkese örnek olmuştu. “Sevgi her engeli aşar” sözüyle tanınan Mustafa Çelik, kendini engellilerin karşılaştıkları zorlukları nasıl aşabileceğine yönelik çalışmalara adamıştı.

Hayalleri ve başarıları

Mustafa Çelik, 1964 yılında Vadili köyünde doğdu. Türk Maarif Koleji edebiyat bölümünden mezun olan Çelik, başarılı bir futbolcuydu. Mustafa Çelik, okul yıllarındaki başarılarıyla Atletizm Milli Takımı’nda yer aldı. Yine futbolda, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilirken,1982 yılında geçirdiği araba kazası sonucu, hayatını tekerlekli sandalye üzerinde geçireceği günleri başlayan Çelik, 1989’da engelli sporlarını örgütlemek için çalışmalara başladı ve tekerlekli sandalye basketbol takımını kurdu.

Aynı dönemde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde başkan olan Çelik, 1996 yılında Engelliler Spor Federasyonu’nun kurulmasına öncülük etti. Çelik, bu kurumun ilk başkanı oldu ve tekerlekli sandalye basketbol takımının Türkiye liglerinde ve Internatıonal Whell-Chair Basketball Federation/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun (IWBF) resmi Avrupa kupalarında yer almasını, engelli oyuncuların resmi lisans sahibi olmasını sağladı.

Sporun yanı sıra edebiyatçı kimliğini de topluma sunan çelik ‘Özlem’, ’Çağrı’ ve Orkun Bozkurt ile ‘Sevgi Savaşçıları/Sessizliğim’ adlı şiir kitaplarını yayınladı. Çelik’in son kitabı ‘Sevgi Savaşçıları’, Necati Özkan Vakfı tarafından ödüle layık görüldü. Şiirleri Azerbaycan Türkçesine çevrilerek Azerbaycan’da ‘Sevgi Sessizliğim’ adı ile yayınlandı. Toplumun hizmetine sunduğu son eser, uzun yıllar hayalini kurduğu bir rehabilitasyon merkeziydi. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği çatısı altında 2003 yılında Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulmasını sağlayan Çelik, 14 Kasım 2011’de geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılarak tüm sevdiklerini üzüntüye boğdu.

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14/11/2021 12:26