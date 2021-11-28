Mustafa Cengiz vefat etti
Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz vefat etti.
28/11/2021
Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Galatasaray, Cengiz'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.