Mustafa Cengiz vefat etti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz vefat etti.

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28/11/2021

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Mustafa Cengiz vefat etti

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray, Cengiz'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. 

28/11/2021 18:02
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TAGS: Galatasaray, mustafa cengiz
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