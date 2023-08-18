Mustafa Gargınsu'ya 6 ay hapis

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18/08/2023

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Mustafa Gargınsu'ya 6 ay hapis

Lefkoşa’da meydana gelen “kasti hasar, korkutmak amacıyla silah taşıma, sarhoşken bıçak taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, kavga, rahatsızlık verme, polisi darp ve görevinden  men” suçlarından dolayı tutuklu yargılanan Mustafa Gargınsu hakkındaki dava dün alt mahkemede karara bağlandı.

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar oturumunda sanık hakkındaki kararı Yargıç Tutku Candaş okudu. Candaş, sanığın 19 yaşından itibaren suç işlemeye başladığını, ilk hapis cezasını 2019 aldığını, birçok sabıkası olmasına ve bu nedenle ülkeden ihraç edilmesine rağmen ıslah olmadığını söyledi. Candaş, sanığın 31 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa'da bir eğlence mekânı önünde çıkan kavgada, tartıştığı şahıslardan birinin aracının arka camını bıçakla kırdığını belirtti. Yargıç Candaş, sanığın olay yerine giden polislere bıçak gösterip, üzerlerine doğru salladığını, hakaret ettiğini ve polisi darp ve görevinden men suçunu işlediğini belirtti. Yargıç Candaş, sanığın işlediği suçlardan mahkûmiyet aldığını, cezasını çektikten sonra ihraç edildiğini, Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye geri alındığını ancak gelir gelmez suç işlediğini söyledi. Sanığın durulmak bilmediğini, şiddete meyilli olduğunu ifade eden Yargıç, benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu dile getirdi. Yargıç Candaş, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

18/08/2023 14:41
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TAGS: Mustafa Gargınsu
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