Mustafa Genç’ten işbirliği çağrısı…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Barolar Birliği’nin organize ettiği 1. Ekonomi Konferansı, gerçekleştirildi.

1. Ekonomi Konferansı’nda konuşan forum eş başkanı Mustafa Genç, “Yapılacak çok işimiz var” diyerek ortak amaçlarının yeni yapılacak işbirlikleri ile Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına katkı koymak olduğunu söyledi.

Hedeflerinin yeni yatırımlar gerçekleştirmek olduğuna dikkat çeken Genç, “Kalkınma politikalarımızı turizm, yükseköğrenim, tarım ve hizmetler sektörü etrafında oluşturmalıyız” dedi.

Genç’in konuşması şöyle:

TOBB ile birlikte düzenlemiş olduğumuz 1. Ekonomi konferansına katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

TOBB ve KTTO arasında 3 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu, Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olması amacıyla ortak çalışmalar yapmak için kurulmuştur.

Kasım 2018’de ilk toplantısını Ankara’da yaparak başlattığımız Türkiye Kıbrıs Ticaret Odası forumu kapsamında oluşturduğumuz eylem planı çerçevesinde ekonomi konferansının yapılmasını planladık ve şu anda büyük bir heyecan ve gurur ile birlikte gerçekleştirmekteyiz.

Bugün Kuzey Kıbrıs’ın potansiyeline ve geleceğine inanan yatırımcı ve iş insanlarımızla bir araya geliyorsunuz. Burada bulunanların her biri kendi sektöründe önde gelen, başarılı isimlerinden oluşmaktadır.

Ortak amacımız yeni yapılacak işbirlikleri ile Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına katkı koyarak ivme kazandırmaktır.

Hedefimiz yerli iş insanları ve Türkiye’den gelen iş insanlarının oluşturacakları yeni işbirlikleri modelleri ile Kıbrıs’ta ortak işbirlikleri ve yeni yatırımlar gerçekleştirmektir.

Ekonomimize yön verirken ada olmanın mukayeseli avantajlarını daha çok önemseyip kalkınma politikalarımızı turizm, yükseköğrenim, tarım ve hizmetler sektörü etrafında oluşturmalıyız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti henüz genç bir devlet olarak birçok yönüyle birlikte ekonomik olarak da gelişiminin ilk evrelerinde bulunmaktadır. Bize göre daha yapacak çok işimiz ve kat edecek çok mesafemiz bulunmaktadır.

İş insanları olarak bizler yaşadığımız deneyimlerden biliyoruz ki sahip olduğumuz işletmeleri doğru kararlar ve çalışma azmimiz ile büyütebiliriz ve bizlerin bu azime sahip olduğumuz inancındayız.

Bütün bunları başarmak için ilk yapılması gereken yatırım ortamını iyileştirmesidir. Yatırım ortamı iyileştiği takdirde yapacağımız iş birlikleri ile önümüzdeki engelleri daha kolay aşacağımıza inanıyoruz.

Bunun için iş yapmayı, yatırım yapmayı özendirecek önlemler sürat ve kararlılıkla alınmalıdır.

Reel ekonomiyi büyütecek, bizlere iş insanlarına iş yapma, yatırım yapma olanağı sağlayacak, istihdamı artıracak tedbirleri ve bunları güçlendirecek yapısal reformları bir gün dahi gecikmeden yürürlüğe koymalıyız.

Sözlerime son verirken, konferansın çok başarılı sonuçlara vesile olacağına dair inancımı belirtir, sizleri aramızda görmekten ve ağırlamaktan büyük şeref duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, hepinizi saygılarımla selamlarım.