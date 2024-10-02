“Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışması” için başvuru alınıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, araştırma ile özgün derleme alanında çalışan ve ilk kez kitap yayımlayacak olan yazarları “Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışma”ya başvuru yapmaya çağırdı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nde alınan başvurular için son tarihin 28 Şubat 2025 olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk yazın sanatına yeni şairler, yazarlar, araştırmacılar ve yeni kitaplar kazandırmak amacıyla Kültür Dairesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Halk Sanatları Vakfı iş birliğinde düzenlenen yarışma, bu yıl Kıbrıs Türk halk bilimi alanında yapılıyor.

Kültür Dairesi’nin ilk kez 2023 yılında 5 yıllık bir proje olarak başlattığı İlk Kitap Ödüllü Yarışma hakkında bilgi veren Zaimağaoğlu, yarışmanın ilkini şiir alanında düzenleyerek Kamil Özay adına gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

İlk Kitap Ödüllü Yarışma’yı Kıbrıs Türk yazın sanatının geliştirilmesi amacıyla yazın sanatının farklı alanlarında çalışan yazarları teşvik etmek, ilk kitaplarını basarak desteklemek hedefiyle başlattıklarını belirten Zaimağaoğlu, bu yıl yarışmanın Kıbrıs Türk Halk Bilimi alanında; “Araştırma ve Özgün Derleme” başlıklı iki ayrı kategoride düzenleneceğini vurguladı.

- “KKTC vatandaşı bir veya birden fazla kişinin ortak çalışması olarak katılınabilir”

Zaimağaoğlu, KKTC vatandaşı bir veya birden fazla kişinin ortak çalışmalarının katılımına açık olarak düzenledikleri yarışmaya ilgi duyanların yarışmanın şartnamesine Kültür Dairesi’nin web sayfası “kultur.gov.ct.tr” adresinin duyurular bölümünden ulaşabileceklerine dikkat çekti.

Yarışma takvimi hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, yarışmanın sonuçlarının Kani Kanol, Ahmet Seyfi Erdengiz, Dr. Bekir Azgın, Mahmut İslamoğlu ve kendisinin katılımıyla oluşturdukları seçici kurulun değerlendirmelerini tamamlamasının ardından 31 Temmuz tarihinde açıklanacağını bildirdi.

Yarışmanın ödül töreninin Mustafa Gökçeoğlu’nun doğumunun 83. yıl dönümü olan 4 Ağustos 2025 tarihinde ve doğum yeri olan Gönyeli’de gerçekleştirileceğini belirten Zaimağaoğlu, İlk Kitap Ödüllü Yarışma’nın 2025 yılında Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026 yılında Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027 yılında da Semih Sait Umar adına öykü dalında düzenleneceğini kaydetti.