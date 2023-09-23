Mustafa Hacıahmetoğlu, ölümünün 6.yıl dönümünde anıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti ve sonrasında KKTC’de 33 sene milletvekilliği yapmış eski siyasetçi Mustafa Hacıahmetoğlu ölümünün 6.yılında Dağyolu’nda bulunan kabri başında anıldı.

Anma törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan da katıldı.

Burada bir konuşma yapan İzlem Gürçağ Altuğra, Hacıahmetoğlu’nun kendine özgü çizgisiyle siyasi tarihin en renkli kişisi olarak bilindiğini ifade ederek, onu özlem ve rahmet ile andıklarını söyledi.

Altuğra, 1960 yılında başlayan Cemaat Meclisi üyeliği ile aralıksız 33 yıl milletvekilliği görevinde bulunan Hacıahmetoğlu’nun sürekli olarak yaptığı köy ziyaretleri ile halkla kucaklaştığını, halkına karşı yaptığı cömert yardımların da asla unutulmadığını belirtti.

Hacıahmetoğlu’nun halk tarafından çok sevildiğini ve unutulmayanlar arasında yerini aldığını kaydeden Altuğra: “Halkçı Milletvekili Hacıahmetoğlu’nu kabri başında büyük bir özlem ile anıyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.