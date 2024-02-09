 Mustafa Kadı'nın cezası belli oldu

Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Mustafa Kadı hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde “16 yaşındaki küçük çocuğa karşı cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından yargılanan sanık, 5 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda davanın kararını Yargıç Ozankaya okudu. Ozankaya, olayın 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne bölgesinde meydana geldiğini belirtti. Yargıç Ozankaya, sanığın özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşayarak ve kalçalarını elleyerek, “16 yaşındaki küçük çocuğa karşı cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarını işlediğini belirtti. Cinsel nitelikli suçların attığına vurgu yapan Yargıç Ozankaya, bu tür suçları işleyen kişilere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç Ozankaya, cinsel saldırıya uğrayan bir çocuğun hayat boyu travma yaşayacağını, bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşılmayacağını belirtti. Yargıç Ozankaya , sanığın eğitimci olduğunu ve görevi esnasında bu suçları işlediğini belirterek, bu hususun ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Ozankaya, tüm olgular ışığında sanığı 5 yıl 9 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)