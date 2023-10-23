Mustafa Kanlıçay güreş müsabakaları yapıldı

Mustafa Kanlıçay anısına Gençler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı.

21-10-2023 Cumartesi günü Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda Mustafa Kanlıçay gençler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan Büyükkonuk beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü takımına Kupası merhum Mustafa Kanlıçay’ın ailesi ile Federasyon başkanı Mehmet Öznacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları ise:

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK B. İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 220 PUAN LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 75 PUAN DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 65 PUAN LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 35 PUAN ÖZEV 20 PUAN

55 Kg.

KÜRŞAT DALKIÇ ÇAĞRI AKBIYIK HAMZA KIZILTAY

60 Kg.

ALYMJAN ORUNBAYEV MUHAMMET ALİ ÇEBİ ARDACAN YILMAZ

63 Kg.

EGE GENCER KEREM TAŞ

67 Kg.

ADİL İLKHAN

72 Kg.

AHMET EFEHAN ÖZKURT ATEŞ ALİYEV OĞUZHAN ŞAHİN

77 Kg.

YAHYA DOĞAN EMİN ARSLAN ZEKİ DEMİR

82 Kg.

ARDA ÇELİK

87 Kg.

YAĞIZ TIĞ

97 Kg.

YUSUF EFE YETİMOĞLU ÖZGÜRCAN GENCER

97-130 Kg.

MERT ÇOLAK MUHAMMET TATLI ZÜFER KEKÜLLÜOĞLU