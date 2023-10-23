Mustafa Kanlıçay güreş müsabakaları yapıldı

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23/10/2023

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Mustafa Kanlıçay güreş müsabakaları yapıldı

Mustafa Kanlıçay anısına Gençler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı.

21-10-2023 Cumartesi günü Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda Mustafa Kanlıçay gençler Greko-Romen kategorisinde  yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve  şampiyon olan Büyükkonuk beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü takımına Kupası merhum Mustafa Kanlıçay’ın ailesi ile Federasyon başkanı Mehmet Öznacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları ise:

Takım Klasmanı:

  1. BÜYÜKKONUK  B. İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK)      220 PUAN
  2. LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ                                         75 PUAN
  3. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ                                                 65 PUAN
  4. LAPTA TÜRK BİRLİĞİ                                                                   35 PUAN
  5. ÖZEV                                                                                                 20 PUAN

 

55 Kg.

  1. KÜRŞAT DALKIÇ                                   
  2. ÇAĞRI AKBIYIK
  3. HAMZA KIZILTAY                                 

 

60 Kg.

  1. ALYMJAN ORUNBAYEV
  2. MUHAMMET ALİ ÇEBİ
  3. ARDACAN YILMAZ

 

63 Kg.

  1. EGE GENCER
  2. KEREM TAŞ

 

67 Kg.

  1. ADİL İLKHAN

 

72 Kg.

  1. AHMET EFEHAN ÖZKURT
  2. ATEŞ ALİYEV
  3. OĞUZHAN ŞAHİN                                  

 

77 Kg.

  1. YAHYA DOĞAN
  2. EMİN ARSLAN
  3. ZEKİ DEMİR

 

82 Kg.

  1. ARDA ÇELİK

 

87 Kg.

  1. YAĞIZ TIĞ

 

97 Kg.

  1. YUSUF EFE YETİMOĞLU
  2. ÖZGÜRCAN GENCER

 

97-130 Kg.

  1. MERT ÇOLAK
  2. MUHAMMET TATLI                               
  3. ZÜFER KEKÜLLÜOĞLU
23/10/2023 08:37
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TAGS: güreş
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