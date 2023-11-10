Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde Türkiye’yle birlikte ülkemizde de tören ve etkinliklerle anılıyor…

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Ayrıca okullarda da törenler yapılacak.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde başkent Lefkoşa’da ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Atatürk’ü Anma Programı ise saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Atatürk’ü anma etkinlik programı kapsamında bazı spor etkinlikleri de yapılacak.