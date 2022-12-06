Kapalı Maraş'ta gezdirdiği keçisi ile gündem olan keçinin sahibi Mustafa Osum Haber Kıbrıs'a konuştu.

İrfan Gündüzler

Söz konusu keçiye herhangi bir zarar vermediğini dile getiren Osum, keçinin evlatlarından bir farkı olmadığını ve ona zarar verecek hiç bir davranışta bulunmadıklarını söyledi.

Maraş'ta çekilen video sonrası yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu dile getiren Mustafa Osum "o bizim ailemizin parçasıdır keçiyi rahatsız edecek bir durum orada yoktu o kadar yavaş gezdik ki ortada işkencelik bir durum kesinlikle söz konusu değil bu hayvan zaten süs keçisidir adıda Behlül'dür bizim evladımız gibidir. dedi.

Bu habere tepkiniz:



06/12/2022 09:14