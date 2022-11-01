Mustafa Şahan hayatını kaybetti

Vadili sakinlerinden, Mustafa Şahan hayatını kaybetti.

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01/11/2022

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Mustafa Şahan hayatını kaybetti

Vadili sakinlerinden, Mustafa Şahan hayatını kaybetti.

Şahan'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

 Şahan'ın cenazesi yarın (02 Kasım  2022) Çarşamba günü ikindi namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecek.

Haber Kıbrıs ailesi olarak başsağlığı ve sabır dileriz.

Paşaköy Belediyesi Mustafa Şahan için belediyenin sosyal medya sayfasından başsağlığı mesajı yayınladı:

Paşaköy Sakinlerinden, Değerli insan Mustafa ŞAHAN Kaybetmenin Derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allahtan Rahmet Yaslı ailesine ve sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

Paşaköy Belediye Başkanı  Habil  TÜLÜCÜ ve Belediye Meclis Üyeleri ve Tüm Belediye Çalışanları

Not: Cenaze 02 KASIM 2022 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.

01/11/2022 15:16
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TAGS: Mustafa Şahan, paşaköy, hayatını kaybetti
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