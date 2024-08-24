Mustafa Salk yuvada kaldı

Bonservisi Yeşilova'da bulunan, son iki sezondur Mağusa Türk Gücü'nde forma giyen ve şampiyonluklarda katkısı olan Mustafa Salk yeni sezon için yapılan görüşmelerden sonra kulübünde kaldı.

Hem defansta hem orta alanda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Salk, MTG'de iki sezon kiralık olarak forma giydi.

Teknik direktör Caner Oshan'ın ısrarla takımda tutulmasını istediği Mustafa Salk için Yeşilova kulübüne sunulan bonservis bedelleri reddedilerek başarılı futbolcu ile bugün anlaşmaya varıldı.

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