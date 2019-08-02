Mustafa Sandal eski sevgilisi Tuba Ünsal’a gözlerine bakarak söyledi

Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Tuba Ünsal, Nur Fettahoğlu, Çiğdem Batur, Nihan Akın, Reyhan Karaca, Hakan-Derya Balta, Hakan Sabancı, Sandal’ı yalnız bırakmayanlar arasındaydı. Sandal, dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal’a sahneden seslenip, “Muhteşem bir ilişkimiz vardı” ifadelerini kullandı.

TUBA ÜNSAL’A SESLENDİ

Sandal bir ara kendisini izleyenler arasında bulunan eski sevgilisi Tuba Ünsal’a sahneden seslenip, “Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, ‘Tek Geçerim’ şarkısı giriş, ‘Pazara Kadar’ şarkısı gelişme ‘Kopmam Lazım’ parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu” diyerek herkesi güldürdü.

EMİNA YANITI

Yaşanan diyalogda bir seyircinin “Aman Emina Hanım duymasın!” sözlerine yanıt veren Sandal, “Arkadaşlar o iş bitti artık, yapacak bir şey yok” dedi.