Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çifti evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mustafa Sandal (52) ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, 2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

"O BENİM NİŞANLIM"

Çift, önceki akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Sandal ve Sütşurup bu mutlu günlerinden fotoğrafları; "Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak" mesajıyla paylaştı.

Haziran ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Öte yandan Melis Sütşurup, birkaç gün önce de Instagram hesabından nikah davetiyesini paylaşmıştı. 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı görülmüştü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.

Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.

"EVLİLİK YÜZÜĞÜ DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda da Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"GELECEKTEKİ SOYADIM"

33 yaşındaki Melis Sütşurup, ocak ayında 52 yaşına basan Mustafa Sandal'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı. Ünlü isim, paylaşımına; “Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito’m. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye... İyi ki doğdun gelecekteki soyadım” notunu düşmüştü.

İKİSİ DE BİRER EVLİLİK YAPTI

2008 yılında dünyaevine girdiği Emina Jahovic'ten 2018'de boşanan Mustafa Sandal'ın Yaman ve Yavuz adında iki oğlu var. Sandal gibi daha önce bir evlilik yapan Sütşurup'un da bir erkek çocuğu bulunuyor.

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20/02/2022 14:51