Mustafa Sandal söyledi, Paris Hilton dans etti

Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi organizasyonunda baş manken olarak podyuma çıkan dünyaca ünlü model ve iş kadını Paris Hilton, dün podyumda gerek sempatik tavırları, gerek ayağının tökezlemesi, gerek yürüyüşüyle dikkat çekti.

Defilede üç kıyafet giyen Paris Hilton, önce kırmızı bir trençkot ve kırmızı diz üstü çizme, ardından yüksek bel mini bir çan etek ve bralet, finalde ise tüm modellerle birlikte aynı kıyafeti giyerek podyumdaydı… Defilenin ikinci kısmında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile podyuma birlikte çıkması ise izleyenleri coşturdu…

Mustafa Sandal’ın son albümünde yer alan ‘Ben Olsaydım’ şarkısında yürüyen Paris Hilton, oldukça eğleniyor görünüyordu. Sandal ise sahne performansıyla Hilton’u da kendine hayran bıraktı… Boşandıktan sonra ilk kez sahne alan Mustafa Sandal’ın, Paris Hilton ile birlikte podyuma çıkması ise bir çok kişiye sürpriz oldu…