Mustafa Sandal'ın ayakkabıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Erkek modasında popüler hale gele gelen topuklu spor ayakkabı akımına Oğuzhan Koç'un ardından Mustafa Sandal da uydu. Pop müziğin sevilen isimlerinden Sandal'ın son konserinde giydiği, dünyaca ünlü bir markaya ait beyaz ayakkabılara sosyal medyada yorum yağdı.

Müzik dünyasında 90'lı ve 2000'li yılların başında fırtınalar estiren Mustafa Sandal, hit parçalarıyla hâlâ adından söz ettiriyor. 53 yaşındaki şarkıcı, son olarak şarkıcılık kariyeriyle değil, sahne tarzıyla gündeme geldi.

Oğuzhan Koç'un ardından Mustafa Sandal da kalın topuklu ayakkabı giydi. Ünlü popçu, son konserinde giydiği beyaz ayakkabısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1.73 boyundaki şarkıcının boyunu 10 cm uzatan ve 40 bin TL'ye satılan Prada marka ayakkabılar, Mustafa Sandal'ın sahne performansından daha çok konuşuldu.

Topuklu ayakkabı hakkında sosyal medyada "Ayakkabı diye kandırmışlar, lastik bu", "Tank paleti gibi", "Oğuzhan'a mı özendin?", "Arazi tipi", "Araba lastiğine benziyor" ve "Yine traktör tekeri" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.