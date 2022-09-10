Mustafa Süzgen futbolu bıraktığını açıkladı

Binatlı'nın başarılı sol kanat futbolcusu Mustafa Süzgen, transferine izin çıkmaması nedeniyle futbol oynamayacağını açıkladı.

Transfer döneminde önce M. Değirmenlik'in son olarak da Göçmenköy'ün kadrosuna katmak istediği ancak Binatlı kulübünden izin çıkmayınca transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Mustafa Süzgen sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Futbolu bıraktığımı herkese duyururum. Son 3 ay içinde yaşadığım hayal kırıklıkları tüm hayatımı verdiğim futboldan beni soğuttu. Siz kulüp başkanları, federasyon vs. sözde gençlerin iyiliğini, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen büyüklerimiz, futbolcuları birer köle olarak yetiştirmek onlara daha büyük bir kötülüktür bilmelisiniz. Daha sonra yine detaylı açıklama yapacağım. Tek diyeceğim şey kimseye hakkım helal değil ve hepinize yazıklar olsun. Ben son güne son dakikaya kadar sabrettim fakat beni bu duruma siz getirdiniz. Bundan sonra yaşanacak hiç bir şeyin de sorumlusu ben değilim, siz milli olma hayalleri kuran bir gence futbolu bıraktırdınız."

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10/09/2022 15:00