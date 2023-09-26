Mustafa Tozakı’nın “ TOZLAMA 1” adlı karikatür albümü tanıtılacak

Karikatürist Mustafa Tozakı’nın “Tozlama 1” adlı karikatür albümü salı günü saat 17.00’de Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.

Mustafa Tozakı’nın 1983 yılında Rekortmen Spor dergisinde başladığı karikatür serüveninin devam ettiği belirtilen açıklamada, karikatürlerinin birçok yerel ve uluslararası sergi ve kataloglarda yer aldığı kaydedildi.

Ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip Tozakı’nın karikatür yanında ders ve masal kitapları resimleme, kitap kapağı ve afiş çalışmaları da bulunuyor.