Mustafa Tunçbilek hayatını kaybetti

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24/11/2021

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Mustafa Tunçbilek hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen insanlarından Mustafa Tunçbilek hayatını kaybetti. İsmi Türk Marif Koleji ile özdeşleşen Tunçbilek’in vefatı büyük üzüntü yarattı. Arkadaşları Tunçbilek’i Türk Maarif Koleji'nin unutulmaz kaptanı olarak anıyordu.

Mustafa Tunçbilek, yakalandığı hatalık nedeniyle tedavi görüyordu. Tunçbilek’in vefatını Özdemir Tokel şöyle duyurdu:

Acımız büyük! Bazen her şey üst üste gelir… Bu hafta da öyle bir hafta. ACILARIMIZ ÜST ÜSTE… O kadar üst üste ki artık taşımakta zorlanıyoruz. Önce TMK’dan sınıf arkasaşımız sevgili  Sonat Altug’un eşi kardeşimiz  Nacit Lama Altuğ’u kaybettik. Bugün tam onu defnederken bir ACI haber daha geldi. Sınıf arkadaşımız, dönemimizin okul kaptanı, canımız, kardeşimiz Mustafa Tunçbilek’i de kaybettik. Çok üzgünüz. O mutlu günlerden kalma bir gazete küpürü… Kaptanlık seçimlerinin sonuçlanmasının ardından çekilmiş tarihi bir kare. Ama artık bize mutluluk değil hüzün veren bir kare… Işıklar içinde uyuyun gençler. Ne acı… Ne acı…Gençler… Hem de çok gençler…

24/11/2021 22:13
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TAGS: Mustafa Tunçbilek hayatını kaybetti, haberkibris,
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