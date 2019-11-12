Mustafa Urcan, daha önce 15 kaza yapmış!

2 Kasım akşamı trafik kazasında hayatını yitiren Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’ın aracına çarpan zanlı Mustafa Urcan’ın vukatları bununla sınırlı değilmiş.

Gazeteci Levent Özadam, Mustafa Urcan’ın daha önceden 15 ayrı kazaya karıştığını yazdı.

İşte Levent Özadam’ın o yazısı:

2014 yılında 4 kaza yapmış…

2016’da 2 kazası var!

2017 yılında da 5 kaza gösteriyor liste…

2018’de 1 kazası var!

2019 yılında ise 3 kazası…

Ama son kazası kazadan öte bir şey!

Resmen cinayet gibi bir şey…

O kara gece 296 promil alkolle sürmüş aracını!

Acı tablo ortada…

Kazaların hepsi de MH 313 plakalı araçla yapmış Mustafa Urcan!

Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz 2 Kasım akşamından beri hayatta değiller artık…

Artlarında acılı yürekler bıraktılar onlarca!

Davaları görülünceye kadar dünkü mahkeme kararına göre 3 ay cezaevinde hükümsüz kalacak…

Sonra mahkeme ne derse o olacak!,…

Belirtmek isteriz ki bu yazı mahkemeyi etkileme yazısı filan değildir bunu zaten meslek hayatımız boyunca hiç yapmadık, yapmayız da…

Son karar elbette adaletin olacak ama işin ucunda iki ölü ve bir de alkol etkisi altında kaza yapan sürücü varsa bunun bedelinin ağır olacağını da tahmin etmemek olanaksız!

Ama yine de buradan paylaşmak ihtiyacı duyuyoruz…

Çünkü dün acılı aile fertleri bizi telefonda arayarak konuya duyarlılık göstermemizi istediler!

Çünkü çok ciddi iddialarda bulundular…

Elbette söyledikleri iddiadan ibaret ama hani bir laf vardır ya!

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye…

Zanlının bir şekilde ruhsal hastalığı olduğu gerekçesiyle bu işten yırtacağı iddiaları yapılmış kendilerine!

Polisin içinden duymuşlar, hastanede duymuşlar, bazıları uyarmış kendilerini…

Haliyle empati yapmak gerekiyor burada!

Ya o acılı ailenin yerinde biz olsaydık diye…

Hangimiz bu olayın üstüne gitmezdik ki!

Tabi ki yara daha çok derin…

Bir takım duygusallıklar da yaşanabilir bu nedenle insanlar daha hassas olurlar!

…

Lütfen sayfada yayınladığımız listeyi inceleyin…

Adam 2014 yılından beri tam 15 kaza yapmış!

Son kazada da 2 canı almış resmen…

Hem de 296 promil alkolle!

Adli tıp da diyor ki;

Çift arkadan vurma esnasında hayatlarını kaybetti…

Dorsenin altına girince değil!

Haliyle bazı söylemler iddia da olsa hele de yüreğinize o acı damgasını vurduysa herkes unutur ama siz alsa ömrünüzün sonuna kadar unutamazsınız…

Biz sadece acılı ailenin iddialarını buradan sizinle paylaştık!

Eğer bu ülkede insan ömrü ucuz değilse ve adalet tecelli ederse yüreklere de su serpilmiş olur!

12/11/2019 09:29