Mustafa Yeşil: 200 milyonun her kuruşunu ülkemiz yolları için harcıyoruz

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil yolların bakım ve onarımı için 200 milyon TL ayrıldığını paylaştı. Yeşil, Lefkoşa Haspolat yolunun eski ve yeni halini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Yeşil'in paylaşımı şöyle:

Elimizdeki imkanlar ölçüsünde en kötü yerleri seçip yapıyoruz. Bakanlığımızın dolayısı ile Dairemizin bütçesi onaylandı. Devletimizin kısıtlı imkanlarına rağmen Sn.Bakanım Erhan Arıklı'nın gayretleri ile yollarımızın bakım onarımı ve yol yapımı için 200 Milyon Türk lirası verilmiştir. Bu 200 milyonun her kuruşunu Sn Bakanımın talimatları ile ülkemiz yolları için harcamak için çalışacağız. Sn. Bakanımın talimatı ile çalışmaya başladık şu an bu saatte dairede çalışıyoruz.

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04/01/2023 16:46