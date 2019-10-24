Mustafa Zorba 1 gün tutuklu kalacak!

Eski kız arkadaşı S.K’ye ait 4 adet fotoğrafı 0044 İngiltere kayıtlı WhatsApp hattından eski kız arkadaşının kızına ve arkadaşına gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Mustafa Zorba dün mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alındı.

Tutuklanan Mustafa Zorba suçlamaları kabul etmedi

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Çebi yemin tahtında verdiği bilgide zanlının 21.9.19 tarihinde önceden birlikte olduğu kız arkadaşı S.K’ye ait 4 adet fotoğrafı 0044 İngiltere hattından WhatsApp üzerinden S.K’nin kızı C.S ve arkadaşı G.A’ya göndermek suretiyle eski kız arkadaşı S.K’nin özel hayatın gizliliğine aykırı suç işlediğini aktardı.

1 gün tutuklu kalacak!

22.10.19 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığına değinen tahkikat memuru Çebi, zanlının suçunu kabul etmediğini, meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında zanlının serbest kalması halinde WhatsApp hesabına müdahale etme olasılığı bulunması nedeniyle 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Müvekkilinin bu olayla bağlantısının olmadığını ve paylaşımın yurt dışından yapıldığını belirten savunma avukatına tahkikat memuru karşılık olarak “paylaşımın yapıldığı tarihte zanlı yurt dışında idi. Paylaşımın yapıldığı numara ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılacaktır” karşılığını verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

24/10/2019 10:33