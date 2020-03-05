Müstakbel Damat filminin ekibi ‘’Dillirga’’ için stüdyoya girdi!

13 Mart’ta sinemalarda olacak olan yılın aile komedisi “Müstakbel Damat” filminin milyonlar tıklanan fragman ve teaserından sonra bir sürpriz de filmin müziğinden geldi.

Gripin grubu ile stüdyoya giren film ekibi kahkaha dolu anlar yaşadı. Çoğunluğu Kıbrıs’ta çekilen filmin müziği de Yavru Vatan’nın en sevilen türküsü olan “Dillirga” oldu.

ÖNCE BİROL’A SONRA ARANJE’YE GÜVENİYORUZ!

Stüdyo’da buluşan Müstakbel Damat filminin oyuncuları; İlker Ayrık, Hande Soral ,Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat şarkıyı söyledikten sonra “önce Birol’a sonra aranjeye güveniyoruz” dedi. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın ise şarkıyı söylerken koçluğunu kendisi gibi oyuncu olan Ahu Sungur yaptı . Özyağcılar; “Ahu’nun kulağının çok iyi olduğunu yakaladım ve durumdan faydalandım.” Dedi.

Eğlenceli geçen günün ardından aralarında güzel bir sinerji yakalandığı belli olan oyuncuların klip görüntüleri merakla beklenmeye başlandı.

05/03/2020 09:41