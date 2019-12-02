Müstakil ev konforunda ekonomik yaşam: Platinum Life

Ülkenin önde gelen inşaat firmalarından Dörter Construction, yeni projesi Platinum Life’ı Tuzla’da hayata geçirdi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen kokteyl ile Platinum Life Sitesi’ni tanıtan Dörter Construction, kaliteli projelerine bir yenisini daha ekledi.

Açılışa Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ali Burak Ceylan da açılışa katılarak renk kattı.

“Hayallerimizi gerçekleştirdik”

Açılışta konuşma yapan Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter, tarifsiz duygular içerisinde büyütüp olgunlaştırdıkları hayalin gerçekleştiği günde olduklarını ifade etti.

Platinum Life projesini tamamlamanın verdiği haklı gurur ve heyecanı paylaştıklarını kaydeden Dörter, Dörter Construction olarak çok büyük ölçekli değil, ülkesel ve toplumsal değerlere uyacak şekilde nitelikli projeler tasarlamak ve hayata geçirmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

“Genç ve dinamik bir kadro oluşturduk”

Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter 2004 yılında 3 kişi olarak başladıkları yolda şu an 50 kayıtlı personel ve 100’e yakın taşeronla birlikte genç ve dinamik kadroyla hizmet sunduklarını belirtti. Dörter şöyle devam etti: Farklı gruplara hitap eden çeşitli proje çalışmalarımız olmuştur ama öncelikli olarak ana fikrimiz her zaman toplu, nitelikli ve butik tasarımları müşterilerimize sunmaktır. Tasarımlarımızı yaparken aklımızdan çıkmayan en önemli fikir “bir kişinin hayatında yapacağı en büyük yatırım evidir ve yine bir kişinin hayatında mutlu ve başarılı olmasını sağlayacak en önemli şey huzurlu bir ev ortamı olmasıdır ki bununda sağlanmasında fiziksel olarak evin önemi tartışılamaz.” Bu bağlamda projelerimizde kişiye özel olmaları için çalışmaktayız.

Genellikle toplu apartman bloklarında dahi çeşitliliği arttırıp farklı yaşam atmosferleri sunmaktayız. Tabii ki tüm bunların yanı sıra yerel ve toplumsal değerleri de yaşam tarzı olarak göz önünde bulundurup projelerimize adapte etmekteyiz” diye konuştu.

“Müstakil ev konforunda ekonomik yaşam alanı”

Müteahhitlik anlamında ilk projelerinin Gazimağusa’ya bağlı olan Tuzla’da yaptıkları Platinum apartmanları olduğuna vurgu yapan Dörter konuşmasına şöyle davam etti: Platinum apartman projesinin ana konsepti ve tasarımın çıkış noktası kişiye özel, müstakil ev konforunda ekonomik yaşam sunmaktır.

Bu projemizle geldiğimiz noktadaki başarımızın rastlantı olmadığını somut bir şekilde kanıtladığımızı düşünmekteyiz. 2014 - 2017 yılları arasında toplamda 6 blok tamamlanıp müşterilerine teslim edilmiştir. Tam da bu noktada Platinum apartman projesinin nitelik, işlev ve karakter olarak daha da kendini geliştirmesi gerektiğini düşündük ve şu an üzerinde durduğumuz arazide Platinum konseptini geliştirerek master bir proje olarak Platinum Life toplu konut yaşam sitesini hayata geçirmeye karar verdik.

Görüldüğü üzere sadece profesyonel yöntemlerle değil de akademik şekilde de deneyerek, uygulayarak sürekli üreterek ama tekrardan kaçınarak kendimizi bugünlere taşıdık. Sitemizdeki apartman bloklarımızın her biri 4 adet 3+1 daireden oluşmaktadırlar. Her blokta bulunduğumuz iklime, çevreye ve yaşam tarzına saygılı bir şekilde kurgulanan 3 farklı plan çözümüyle Gazimağusa bölgesinde apartman mimari çözümü noktasında bir ilke imza atmış bulunmaktayız.

Ayrıca Platinum yaşam tarzına bir de işlevsel, esnek ve aynı zamanda ekonomik müstakil yaşam birimleri ekledik. Bu noktada da 2 tip olarak tasarlayıp, uyguladığımız Platinum Life müstakil konut projelerimiz farklı yaşam tarzlarına kolaylıkla adapte edilebilir şekilde kurgulanmış plan olanaklarıyla ev sahipleriyle buluşmuştur.

“Erken teslimat gururumuz”

Platinum 1’in teslim tarihinden 6 ay önce, Platinum 2 ve 3’ün teslim tarihinden 4 ay önce, Platinum 4 ve 5’in teslim tarihinden 6 ay önce, Platinum 6’nın teslim tarihinden 4 ay önce ve Platinum Life sitesinin teslim tarihinden 12 ay önce eksiksiz ve söz verildiği şekilde müşterilere teslim edilmeye başlandığının altını çizen Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter, bu durumunun kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Dörter, “Müşterilerimizin gözlerinde okuduğumuz güven ve sevinç bize mutluluk vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Long Beach müjdesi”

Gelecek projeler için ilk adım olarak İskele Long Beach bölgesinde yine butik, esnek, hızlı ve ekonomik çözüm sunmak için yola koyulacaklarını kaydeden Nihat Dörter, bölgenin ruhuna hitap eden Mckenzie projesini tasarlayıp, inşa etmeye başladıklarını söyledi.

Dörter, “Yerel yaşam tarzını her projemizde benimsediğimiz gibi bu projemizde de benimseyerek çok sayılı toplu konut projeleri değil de daha özel, kişisel, butik ve farklı yaşam alanlarına imkan tanıyan mekanlarla residence projemizi kurguladık.

31 adet 2+1 ve 1+1 daireden oluşan projemiz denize 150 metre mesafede konumlanmıştır. Bu durum daire sahiplerini bölgede ayrıcalıklı kılacaktır.

Buradan da bildirmek isteriz ki, İskele Long Beach bölgesinde 5 yıl içinde toplamda 500 konut projesini tamamlayıp hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Tabi ki hızlı büyüyen vizyonumuzla Yeniboğaziçi’ni de unutmadık çok yakın zamanda 200 haneden oluşan toplu konut projemizle yeni umutlara ve yaşamlara mekanlar inşa edeceğimizi de paylaşmak istiyorum.

02/12/2019 20:18