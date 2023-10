Müşteri odaklı çalışmaları taçlandı: Kuzey Kıbrıs Turkcell’e “En İyi Müşteri Hizmeti Ödülü”!  

Tüm dünyada kutlanan Müşteri Hizmetleri Haftası, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından kutlandı. Tüketiciler Derneği tarafından verilen “En İyi Müşteri Hizmeti Ödülü”nün sahibi de Kuzey Kıbrıs Turkcell oldu.

Dünyada kutlanan Müşteri Hizmetleri Haftası, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları Ali Gürler, Deniz Mungan ve ekibi tarafından müşterilerle bire bir iletişim kuran bayiler, bölümler ve çalışanlarla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ekim ayının ilk haftası, dünyada müşterilerine hizmet veren çalışanlarının başarılarına teşekkür etmek ve onları motive etmek için kutlanan bu haftada çalışanlarını ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell aynı zamanda Tüketicileri Derneği tarafından verilen “En İyi Müşteri Hizmeti Ödülü”ne de layık görüldü. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde ödülü Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Müşteri Hizmetleri Müdürü Burcu Tüccaroğlu aldı. Ödül törenine, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Serkan Fahrioğlu ve ilgili çalışanlar da katıldı.

“Müşterilerimiz en önemli değerlerimizden biridir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibi bu haftaya özel ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde ekiplerle sohbetler gerçekleşti. Genel Müdür Murat Küçüközdemir de bu kapsamda konuşmalar gerçekleştirdi. Küçüközdemir yaptığı konuşmalarda, ekiplerinin başarısını gözlemlediğini, hem ekiplerle yüz yüze hem de uzaktan hizmet veren çalışanların ne kadar önemli bir işe sahip olduğunun farkında olduklarının altını çizdi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimiz bizler için en önemli değerlerimizden biridir. Yaptığımız her iş, attığımız her adımı onların memnuniyeti için nasıl daha iyi atarız diye bakıyoruz. Onlara bu değeri hissettirmek birlikte güzel işler için çalışmak bizlerin görevi ve belki de en zoru da bu. Daha çok kısa bir süre önce müşterilerimize daha hızlı internet sağlamak amacıyla yoğun çalışmalar sonucu kavuştuğumuz 4.5G süreci ile birlikte de her zamankinden daha da fazla çalışıyoruz. Bu çalışma içerisinde gece gündüz demeden çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çaba ve özverinizi takdir ediyor, bu özel gününüzü içtenlikle kutluyorum.”

“Dijital kanallarımızın gücünü artırdık”

Tüketiciler Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde ise Kuzey Kıbrıs Turkcell’e verilen “En İyi Müşteri Hizmeti Ödülü” için Genel Müdür Murat Küçüközdemir şunları aktardı: “Bu ödüle layık görüldüğümüz için tabii ki çok mutluyuz. Tüm ekibimi tebrik ediyorum. Fakat bu ödülü almamızdaki en önemli etkenin Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Çağrı Merkezi yanında müşterimize hizmet vermek için gücünü artırdığımız dijital kanallarımızın olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz bayiye gitmek veya Çağrı Merkezi’ni aramanın yanında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi sosyal medya kanalları Whatsapp, Instagram, Facebook ve Twitter (X) üzerinden de bizlere rahatlıkla ulaşarak hizmet alabilmektedirler. Buradaki çalışan sayımızla gücümüzü artırdık. Müşterilerimizden aldığımız soruların %25’ini dijital kanallarımızdan karşılıyoruz. Bu da hizmet noktasında çok hızlı, pratik ve kolay bir çözüm olarak müşterimize döndüğünden memnuniyeti bir o kadar artırmaktadır. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak günümüzde dijitalleşmenin insan hayatına kattığı değerin farkındayız ve her geçen gün dijital kanallarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Tekrar tüm ekibimi kutluyorum. Ayrıca bizleri bu ödüle layık gören Tüketiciler Derneği’ne teşekkürlerimi sunuyorum.”

11/10/2023 14:12