Müşteri Ödemelerini Çaldığı İddia Edilen Çalışana 6 Gün Tutukluluk

Girne'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan zanlı Ahmet Düzce mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı. Aşan 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmede satış sorumlusu olarak çalışmakta olan Girne’de sakin zanlı Ahmet Düzce'nin konu işletmenin müşterisi olan R.D tarafından işletmeye yapılan toplam 117.800 TL’lik ödemenin 106.550 TL’sini kendi şahsi hesabına havale yapmak suretiyle sirkat ettiği yönünde şikayet yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis işletme sahibinin konuyu polisin bilgisine 14 Mart 2025 tarihinde getirdiğini belirten polis zanlı Ahmet Düzce'nin derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğinin, alınması gereken ifadeler olduğu, ayrıca zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)