Müşteriler, Robot Taksilerde Seks Yapıyor

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15/08/2023

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Müşteriler, Robot Taksilerde Seks Yapıyor

San Francisco'da uygulamaya geçen robot taksi müşterilerinin, araçların içinde seks yaptığı ve alkol aldığı belirtildi.
ABD’nin San Francisco kentinde, sürücüsüz robot taksileri kullanan müşterilerin araçların içinde seks yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan sistemin ‘amacı dışında kullanıldığını’ yazan San Francisco Standard gazetesi, müşterilerin araçların içerisinde alkol aldığını da aktardı.

General Motor’a Cruise şirketinin sürücüsüz araçlarını kullanan müşterilerden biri, ilk yolculuğunda araçta seks yaptığını söyledi. Başka bir müşteri ise robot takside en az 6 kez cinsel faaliyette bulunduğunu dile getirdi. İsmi paylaşılmayan adam, “Sana ‘Bunu yapamazsın’ diyecek kimse yok. İşler giderek daha rahat hissettiğiniz bir noktaya geliyor” dedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde General Motor’a ait sürücüsüz araç şirketi Cruise, yaklaşık 240 robot taksi hizmetiyle uygulamaya geçti.  Sürücüsüz araçla ulaşım şimdilik sadece geceleri ve şehrin belirli bölgelerinde halkın kullanımına açık olsa da gelecekte şehrin her yerinde yaygınlaşması planlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe, San Francisco Standard, Futurism

15/08/2023 17:04
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TAGS: Müşteriler, Robot Taksilerde Seks Yapıyor
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