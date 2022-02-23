Müşterilerden nakit para çalan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da geçen Kasım’da bir alışveriş merkezi önünde düşürülen para cüzdanından 2 bin TL nakit para, sürüş ehliyetleri, kimlik kartı ve bankamatik kartlarının çalınması meselesi hakkında zanlı olarak görülüp, aranan E.E.S.(K-62) dün tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan 08-21 Şubat tarihleri arasında, Gazimağusa’daki bir emlak şirketinde çalışan S.A’nın (E-35), müşterilerden oda ücreti olarak tahsil ettiği 390 dolar, 100 euro ve 200 TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı.

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23/02/2022 14:45