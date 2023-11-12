Müşterilere doktor gibi işlem yapmışlar!

Polat çiftinin de aralarında olduğu, 18 kişinin yargılandığı dava gündemden düşmüyor. Şimdi de Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan iki kardeşin güzellik merkezinde sadece uzmanların yapması gereken işlemleri uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı, hatta hapis cezası aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca, şirketlerindeki örümcek ağını andıran para hareketlerini gösteren MASAK raporundan da ilginç detaylar var. Kanal D Haber'den Sabiha Fındıkkıran ve Hakan Kahraman'ın haberi.

DİLAN POLAT VE KARDEŞİ SABIKALI ÇIKTI

Diplomaları yoktu. Ancak tabip unvanını kullanıyorlardı. Hatta bundan dolayı hapis cezası almışlardı. İki kardeş şimdi de sabıkalı çıktı.

HER GÜN YENİ BİR SKANDAL

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 18 kişinin 4 ayrı suçtan yargılandığı dava gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir skandal çıkıyor. 2019 yılında Dilan Polat'ın Ataşehir'deki güzellik merkezi, usulsüz işlem yapıldığı gerekçesiyle şikayet edildi. O şikayetin ardından güzellik merkezinde denetim yapıldı. Denetim de Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun gelenlere yetkileri olmadığı halde doktor gibi işlem yaptığı ortaya çıktı.

MÜŞTERİLERE DOKTOR GİBİ İŞLEM YAPMIŞLAR

İki kardeş güzellik salonunda bir doktorun yapması gereken iğneli uygulamaları da yapıyordu. Şikayetlerin ardından haklarında dava açıldı. Savcı, 8 yıl hapislerini istedi.

MAHKEMEYE ZORLA GETİRİLMİŞLER

Abla kardeş ilk iki duruşmaya katılmadı. Zorla getirildikleri mahkemede ikisi de iddiaları yalanladı. Kendilerini, "Bir dönem dermapen uygulaması yasak değildi, sonra yasaklandı" diyerek savundular. O davada iki kardeşe de "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ardından da cezaları ertelendi.

HESAPLARA GELEN PARA 500 MİLYON LİRA

İki kardeş 3 yıl sonra şimdi de kara para aklamakla suçlanırken, 49 sayfalık MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine para akışının büyük bir kısmı e-ticaret siteleri üzerinden sağlanıyordu. Kozmetik ürünler online alışveriş sitelerinde satışı yapılıyordu. Gelen paralar ise yakınlarının üzerine kurulan paravan şirketlere aktarılıyordu. O şirketler Dilan Polat ve Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşinin ve anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerineydi. Şirketlerin hesabına gelen para 500 milyon liraydı.

PARA HAREKETLERİ ÖRÜMCEK AĞI GİBİ

Şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon liranın Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra da o paralarla şahsi hesaplar üzerinden lüks araç ve gayrimenkul aldıkları belirlendi.

225 MİLYONLUK SAHTE E-TİCARET

Raporda ayrıca e-ticaret üzerinden 225 milyon liralık alış satış işleminin yapıldığı ama bunların gerçeği yansıtmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

MASAK, şüpheli para işlemlerinde kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkusuna da dikkat çekti. Bunun için de banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesi talep edildi.