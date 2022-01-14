Müşterilerin kart bilgileriyle internette harcama yaptı!

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonu çalışanının müşterilere ait kredi kartı bilgileri ile internetten harcama yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar S.F.S.(E-24)'nin, söz konusu petrol istasyonundan akaryakıt alan ilk tespitlere göre yedi farklı müşteriye ait kredi kartı bilgilerini, müşterilerin rızaları dışında temin ettikten sonra, internet üzerinden toplam 336 işlem yapmak suretiyle toplamda 405,61 USD harcama yaptı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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14/01/2022 20:26