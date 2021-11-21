Müsteşar Hacı’nın kızı evde ağır yaralandı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın kızı Nisa Hacı Girne’de evinde spor yaptığı sırada ağır yaralandı.

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21/11/2021

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Müsteşar Hacı’nın kızı evde ağır yaralandı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın kızı Nisa Hacı Girne’de evinde spor yaptığı sırada ağır yaralandı. Akşamüstü meydana gelen olayda ağır yaralanan minik Nisa’nın kalbi durdu.

Nisa Hacı’nın kalbi sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yeniden çalıştırıldı. Girne Akçiçek Hastanesi’ne oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Nisa’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Nisa’nın durumunun iyiye gittiği Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne gelen bilgiler arasında.

21/11/2021 20:40
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TAGS: nisa hacı, Emre Hacı
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