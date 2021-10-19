Cihangir’de geçtiğimiz gün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Müsteyde ERDOĞDULU'nun ölüm sebebi açıklandı

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği’’ sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan Bahçeli’de, ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Margaret SMITH (K-53)’in ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındğı, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



19/10/2021 11:52