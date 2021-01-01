Mutasyona uğrayan corona virüsü 20 yaş altına bulaşıyor

Bir yılı aşkın bir süredir 83 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü, son haftalarda mutasyona uğramış yeni bir salgın paniği yarattı. Mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili birçok çalışma yapılırken, bu tür virüsün ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere’de yapılan bir araştırma bu virüsün etkisini ve yaratabileceği tahribatı gözler önüne serdi.

Imperial College London başta olmak üzere ülkedeki bazı sağlık kuruluşlarının dahil olduğu araştırmaya göre, normal Covid-19’a göre daha çabuk yayılan bu virüsün özellikle 20 yaşın altındakileri daha çok etkilediği tespit edildi.

Bilim insanları virüsün yeniden çoğalma oranının da yükseldiğini açıklarken, mutasyona uğramış corona virüsü bulaşan bir kişinin bu hastalığı 0.7 kişiye bulaştırdığı da ve bu oranın da arttığını açıkladı.

Araştırmayı yürüten Imperial College London’da görevli profesör Neil Ferguson, “Bu virüsün kontrol altına alınması çok daha güç ve aşılama sürecinin bir an önce başlaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ferguson, bu verileri İngiltere hükümetiyle de paylaştıklarını açıklarken, “Mutasyona uğramış corona virüsünün daha çok gençleri etkilediğinin ortaya çıkması ise araştırmanın sokağa çıkma yasağının olduğu fakat okulların açık olduğu bir dönemde yapılmış olması” dedi.

Mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu öne sürülmüştü.

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01/01/2021 09:00