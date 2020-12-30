Mutasyonlu corona hızla yayılıyor

İlk olarak İngiltere’de tespit edilen corona virüsünün mutasyona uğramış yeni varyantının ortaya çıktığı ülkeler arasına Hindistan da katıldı. Daha hızlı yayıldığı bilinen bu yeni varyant 20’yi aşkın ülkede tespit edildi.

İngiltere'nin daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere'ye kapatmıştı. İngiltere'ye uçuş yasağı koyan ülkelerden biri de Hindistan olmuştu. Mutasyon virüs alınan önlemlere rağmen ülkeye de sıçradı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye İngiltere'den dönen 6 kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türü tespit edildiği aktarıldı.

Enfekte olan 6 kişinin yanı sıra temas halinde oldukları yakınlarının da tecrit altında tutulduğunu belirten Bakanlık, mutasyon virüs tehdidine ilişkin artan endişeler nedeniyle İngiltere’den tüm uçuşların ay sonuna kadar askıya alındığını duyurdu.

Sivil Havacılık Bakanı Hardeep Singh Puri, İngiltere’den uçuş yasağının yeni yıla kadar yürürlükte kalmasını planladıklarını söyledi.

MUTASYONLU VİRÜSÜN OLDUĞU ÜLKELER

Mutasyonlu virüs Avrupa’da İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Belçika, İzlanda’da etkili olurken, Kanada’ya d ulaştı. Asya’da ise Japonya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Hindistan’da görülürken Avustralya’dan da mutasyon haberi geldi. Ortadoğu’da ise İsrail ve Lübnan’da bulunuyor.

“YERLİ AŞI MUTASYONDA ETKİLİ”

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; Erciyes Üniversitesi’nde Faz-2 çalışmalarına başlanan yerli aşının, inaktif aşı olduğu için mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını bildirdi.

Çalışmalarda hiçbir yan etkisinin görülmediği, kullanımı engelleyecek bir sorun olmadığını gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Yıldız şöyle konuştu:

* Bizim aşımız inaktif bir aşı, Çin aşısı ile aynı. Yani biz Çin aşısının sadece zaman olarak gerisindeyiz. Onlar Faz-3'ü bitirmek üzereler.

* Bizim aşımız Faz-1'i bitirdi ve Faz-2'ye başladık. Faz-1'de aşının güvenilirliğine bakılır. Bu açıdan baktığımızda bizim aşımızda bazı kan testlerinde ufak tefek değişiklikler olsa da hiçbir yan etkisinin olmadığı, aşıyı kullanmamızı engelleyecek bir sorun olmadığını gördük.

* Bu açıdan bakıldığı zaman, güvenlik bakımından Çin aşısı ile aynı noktadayız. Etkinlikte ise Faz-2 aşamasında bakılacak. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle mutasyona uğrayan virüslere bakıldığı zaman bu inaktif aşıların onlara da etkili olacağını biliyoruz. (İHA, BBC Türkçe)

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30/12/2020 11:35