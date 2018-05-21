Müteahhit ve mühendisler Dağyolu projesini inceliyor

Girne Dağ Yolu Projesi ile ilgili detayların konuşulduğu ziyarette, Birlik ve Oda bünyesindeki uzmanlarca incelenmek üzere proje istendi ve bakım – onarım çalışmaları devam eden Girne - Lefkoşa yolunda teknik gezi talebinde bulunuldu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ı ziyaret ederek yol güvenliği ve trafik konularında görüş alış verişinde bulundular. Gürcafer ve Yağcıoğlu, uzmanlarca incelenmek üzere Girne Dağ Yolu Projesi’ni talep ettiler.

Gürcafer: “Yol boyu emniyet şeridi olmalı”

Girne Dağ Yolu Projesi ile ilgili detayların öne çıktığı görüşmede konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, iş araçlarının yoğun olarak kullandığı yolda araç arızaları yaşanması ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaparak, yol boyu emniyet şeridi bulunmasının önemine değindi. Emniyet şeritsiz bir yolda genişliği 3 metre civarında olan iş araçlarının arızalanmasının büyük tehlike yaratacağını ifade eden Gürcafer, “O yolda kazalar yaşanma olasılığını en aza indirelim, projede insan hayatını tehdit eden unsurlar varsa düzeltelim. Bu işi yapmışken tam yapalım” şeklinde konuştu.

Aydın: “Tünel için çalışmalar sürüyor”

Gürcafer’in projede tünel bulunup bulunmadığını sorması üzerine Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın “İhaleye tünelsiz çıkıldı ancak tünel eklenmesi için çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” yanıtını verdi.

Girne Dağ Yolu’ndan girişi olan köylere giriş çıkış için katlı kavşaklar yapılacağını kaydeden Aydın, KTİMB ve İMO tarafından yapılan inceleme sonucunda görüş ve önerilere açık olduklarını belirtti.

Girne – Lefkoşa yolu bakım onarım çalışmaları için teknik gezi yapılacak

Girne yolundaki bakım onarım çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Gürcafer, Turizm sezonununun açılması ile Girne – Lefkoşa yolunun yoğun olacağını hatırlatarak, bakım onarım çalışmalarının daha hızlı sonuçlanması için bazı önerilerde bulundu.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ise, KTİMB ve İMO bünyelerinde donanımlı teknik personeller olduğunu belirterek, Girne – Lefkoşa yolundaki bakım onarım çalışmalarının da birlik ve oda uzmanları tarafından inceleneceği bir teknik gezi talebinde bulundu.