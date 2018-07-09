Müteahhitler devletten alacaklarını alamıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada aylardır Devletten alacaklarını alamayan müteahhitlerin ‘Devlete iş yapmama’ noktasına geldiği uyarısında bulundu. Müteahhitlerin alacaklarını alabilmek için erken seçimin sonuçlanmasını, TC ile ekonomik protokolün imzalanmasını ve bütçenin geçmesini beklediğini belirten Gürcafer, tüm bunlar aşılmışken şimdi de kontrollük kavgasından dolayı ödemelerin yapılmadığını vurguladı.

Açıklama şöyle:

“Tüm dünya reel sektörü geliştirerek ekonomiyi büyütmenin peşinde iken bizler maalesef sözden eyleme geçememekte, bırakın ileriye gitmeyi mevcutu dahi koruyamayıp geriye doğru gitmekteyiz.

Müteahhitlerimiz, Devlete yaptıkları işlerin karşılığındaki alacaklarını dahi alamamakta, aylardır ödeme bekleyen üyelerimiz sorunun aşılması için çare üretilmesini beklerken daha da kaosa sürüklenmektedir.

Erken seçim kararı ve buna bağlı olarak ekonomik protokolün gecikmesi ve bütçenin onaylanması sorunları aşıldı derken başlayan kontrollük kavgası, müteahhitlerimizin ödemelerini almalarının önündeki yeni engel olarak karşımıza çıkmıştır.

Döviz karşısında zaten zibile dönmüş olan alacaklarını almak isteyen müteahhitlerimiz tenis topu gibi bir oraya bir oraya atılıyor. Hal böyle iken, camiamızdaki herkes ‘devlete iş yapmama’ noktasına gelmiştir. Zaten bu sistemsizlik ve karmaşa ortamında kimse bizden Devlete iş yapmamızı bekleyemez ve bunun neticesinde olacaklardan da bizi sorumlu tutamaz.”