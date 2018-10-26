Müteahhitler Ödeme Güvencesi İstedi

Devletten ve belediyelerden alacaklarının ödenmesi talebiyle Lefkoşa’da araçlı eylem yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Erhürman’la gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında basına açıklama yaptı.

Gürcafer, toplantının olumlu geçtiğini, Başbakan Erhürman’ın taleplerini Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını ve değerlendirme yapılacağını söylediğini bildirdi.

Eylemlerinin sonuç alana kadar devam edeceğini söyleyen Gürcafer, alacaklarının ödeneceğine dair hükümet güvencesi istediklerini, bu güvenceyi almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını kaydetti.

“250-300 ARAÇLA EYLEM”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, devlet ve belediyelerden alacakları ödenmediği gerekçesiyle bugün 250-300 iş aracıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Eylem çerçevesinde iş araçlarını üzerine “Emekçi ile sermaye ile bir bütünüz. Biz Kıbrıs Türküyüz”, “Ödemediğin emekçinin alın teridir”, “TL gibi eridik”, “Müteahhidi de mi ithal edeceksiniz sayın bakan?”, “Yok oluşa seyirci mi kalacaksınız?” yazılı pankartlar yerleştirildi.

GÜRCAFER: "ÇALIŞANLARIN EVLERİNE EKMEK GÖTÜRÜP GÖTÜREMEYECEKLERİ BELLİ DEĞİL”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan’ın iyi niyetli olduğunu, toplantılarının olumu geçtiğini, müteahhitlerin sıkıntılarını ve taleplerini aktardıklarını söyledi.

Başbakan Erhürman’ın Bakanlar Kurulu’nun toplanıp talepleri değerlendireceğini aktardığını dile getiren Gürcafer, sonuç almadan eylemi sonlandırmayacaklarını belirtti.

Türkiye’de yaşanan sistem değişikliğinden kaynaklanan sıkıntılar yüzünden ödemelerin yapılmadığını kaydeden Gürcafer, bu sorunu çözmeye yönelik farklı formüller bulunduğunu ifade etti.

Gürcafer, devletin kriz yaşanan böyle bir dönemde daha bütünlüklü ve koordine içinde çalışması gerekirken, kopuk ve çelişkili uygulamalar yapıldığını savundu.

Belediyelerin ödeme yapmadığını, dokunulmazlığın ardına saklandıklarını söyleyen Gürcafer, “hukuk devleti ilkelerine aykırı olan bu uygulamanın” değişmesi gerektiğini belirtti.

MÜTEAHHİTLERİN 60-70 MİLYON TL ALACAKLARI VAR

Ödenmesi gereken miktarın 60-70 milyon TL civarında olduğunu, taleplerinin tüm borcun ödenmesi olmadığını dile getiren Gürcafer, hükümetten ödemelerin yapılacağına dair güvence istediklerini söyledi.

Söz konusu ödemelerden gelecek paranın 250 farklı sektörde çalışanlara dağıtılacağını belirten Gürcafer, “Çalışanların evlerine ekmek götürüp götüremeyecekleri belli değil. Bu risk her geçen gün artıyor” dedi.

Eylemin vatandaşların mağdur olmayacağı şekilde devam edeceğine işaret eden Gürcafer, trafiği kapatma düşünceleri olmadığını, ana arterlerdeki araçların kaldırıldığını belirtti.