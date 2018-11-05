Mutfağın masrafı 3 bin 800 TL’yi aştı

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Ekim ayı sonu itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı yaşayabilmesi için mutfağa yapması gereken harcama eylül ayına göre yüzde 2,32 oranında arttı

Aralık 2017 ile Ekim 2018 arasındaki 10 aylık dönemde dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı yaşamak için mutfağa yapması gereken harcama bin 260 TL 62 kuruş artarak 3 bin 856 TL 80 kuruş oldu.

Söz konusu dönemde mutfak enflasyonun yüzde 48.56 oranında yükselerek yüzde 50 sınırına dayandığı hesaplandı

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi – Artun Çağa