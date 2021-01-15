Mutfak çocuklar için güvenli hale nasıl getirilir?

Olası tehlikeleri biliyorsanız, riskleri en aza indirmek ve mutfağınızı aile için güvenli ve keyifli bir yer haline getirmek kolaydır. Küçük çocuklar için mutfak ilgi çekici bir yer. Ebeveynler sık sık burada bulunur ve dolaplardan renkli eşyalar alır. Çocukların kendileri için harika bir oyun alanı gibi gördüğü mutfağı güvenli hale getirmenin yolları…

Çocukların doğuştan gelen merakı mutfağa karşı olan ilgiyi de tetikler. Bir anda dağılan dikkatinizden faydalanıp felaketler yaratabilirler. Peki tehlike nerededir ve nasıl en aza indirilir?

Çocukların kafalarını çarpabileceği veya gözlerini yaralayabileceği keskin kenarlar ve köşeler olup olmadığını kontrol edin. Bu gibi alanlara koruyucu takın.

Tüm elektrik prizlerinin güvenlik kapaklarını kapatın.

Zeminin kaymaz olmasına özen gösterin. Kaymayan kilimler kullanın ve bir şey dökülürse hemen silin.

Çocuklar için risk oluşturabilecek şeylerin bulunduğu tüm dolaplara güvenlik mandalları takın.

Baharatları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Çöp kutusuna atmadan önce plastik poşetleri bir düğüm halinde bağlayarak güvenli bir şekilde atın.

Yemek pişirirken mümkün olduğunda arka gözleri kullanın. En yaygın kazalardan biri de çocukların ocaktaki tencereye uzanıp üzerine dökmesi.

Banyoda çocuk güvenliği

Perde, havlu, fırın eldiveni gibi yanıcı nesneleri ocaktan uzak tutun.

Yanınızda çocuk varken sıcak fırının kapısını açmaya dikkat edin. Kapının iç kısmına dokunmaya çalışabilir.

Buzdolabı mıknatıslarını çıkarın. Çocuklar için oldukça ilgi çekici olan bu nesneler boğulmalarına sebep olabilir.

Daha fazla önlem almak için cam şişeleri ve kavanozları kolayca erişilebilen raflardan uzak tutun.

Bıçaklar dahil keskin aletleri asla bulaşık makinesinin içinde bırakmayın. Hiç şüphe yok ki çocuğunuz sizi bulaşık makinesinin içine tabak koyarken görecek ve aynısını yapmak isteyecek.

Kullanılmadıklarında ekmek kızartma makinelerini, karıştırıcıları, kahve makinelerini, mutfak robotlarını fişten çekin ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kullanılmadığı zaman sandalyeleri tekrar masaya yaslayın. Yürümeye başlayan çocuğun tırmanması için merdiven olabilir.

İnce porselenleri, cam eşyaları ve diğer kırılabilir eşyaları kapalı yerlerde tutun.

Yemek masasının üzerine örtü koymayın. Yeni yürümeye başlayan çocuklar onu çekebilir ve üzerindekiler de dökülebilir.

Bu habere tepkiniz:



15/01/2021 18:14