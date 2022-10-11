Mutfak döşemelerinin altında buldular! Altın fışkırdı...

Daha önce "Ellerby" adını hiç duymamış olabilirsiniz. Çünkü burası, Kuzey Yorkshire'da bulunan küçük bir kasaba. 2001'deki Birleşik Krallık sayımında nüfusunun 30 olduğu bildirilmiş, 2011'de ise bu sayı ancak 100'e yaklaşabilmiş. Bir avuç insanın yaşadığı bu sakin kasaba, bugünlerde dünyanın dört bir yanında manşetleri süslemeye başladı. Bunun sebebi ise, kasabada yaşayan şanslı bir çift.

ESKİ DÖŞEMELERİN ALTINDAN KAP ÇIKTI

Takvim yaprakları 2019 yılının Temmuz ayını gösteriyordu. İngiltere'nin kuzeyinde bulunan sakin kasabada yaşayan ve ismi açıklanmayan bir çift, eskiyen mutfaklarını yenileme kararı aldı. Döşemelerini yenilemek için söken çift, beton ve tahtaların altına oyulmuş, tuzla kaplı bir toprak kap ortaya çıkardı. Eski olduğu her halinden belli olan ve pislik içindeki fincan, bir meşrubat kutusundan daha büyük değildi. Merakla fincanı yerden alan çift, fincanın içindekileri gördüğünde ise hayatlarının şokunu yaşadı: Altın sikkeler...

EN BÜYÜK HAZİNELERDEN BİRİ

Yapılan incelemeler, çiftin yaptığı keşfin gerçekten de altın hazinesi olduğunu ortaya çıkardı. Spink & Son adlı müzayede evinin, eylül ayında CNN International'a gönderdiği basın açıklamasında keşfin, "İngiltere'de şimdiye kadar ortaya çıkarılan 18. yüzyıl İngiliz altınlarının en büyük hazinelerinden biri" olduğu ifade edildi.

Para, Ellerby'da yaşayan çiftin evinde, döşeme tahtalarının altındaki kapta muhafaza edilmişti ve 18. yüzyıldan kalma madeni paraların tarihi 1610'dan 1727'ye kadar uzanıyordu. Altın aslen Baltık ticaretinde servet kazanan ve kökenleri Hull kentine dayanan seçkin aile Fernley-Maisters'a aitti. Kereste, kömür ve demir cevheri ithalat ve ihracatına katılımlarıyla biliniyorlardı ve sonraki nesiller 1700'lerin başında Parlamento Üyesi olarak görev yapıyordu.



360'TAN FAZLA ALTIN

Müzayedeciler, bugünün harcama gücünde madeni paraların tahmini değerinin 100 bin sterlin olduğunu söyledi ve altınların değerinin 250 bin sterline kadar yükselebileceği açıklandı. Bulunan 360'tan fazla altın sikke ile ilgili açıklama yapan Spink & Son'un müzayedecisi Gregory Edmund, olağanüstü hazinenin İngiliz arkeolojisindeki herhangi bir buluntuya benzemediğini ve çok özel olduğunu söyledi. Edmund basın açıklamasında, "Bu, alçakgönüllü bir konumunda yapılan, harika ve gerçekten beklenmedik bir keşif" dedi ve ekledi:

260'tan fazla madeni paradan oluşan bu buluntu, aynı zamanda Britanya'dan ve kesinlikle 18. yüzyıl dönemi için arkeolojik kayıtlardaki en büyüklerden biri.

GÖMÜLÜ KALAN ALTINLARIN SIRRI

Basın açıklamasında, paraların 1694'te evlenen Fernley-Maisters, Joseph ve Sarah'ya ait olduğu ifade edildi. Spink & Son'a göre, Maisterler 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar etkili bir ticaret ailesiydi. Baltık devletlerinden demir cevheri, kereste ve kömür ticareti yaptılar. Müzayede evi, çiftin ölümünden kısa süre sonra ailelerinin soyunun azaldığını, bu nedenle muhtemelen madeni paraların asla geri alınmadığını da ekledi.

Edmund ayrıca, bulguların o sırada kullanılan 50 ve 100 sterlinlik madeni paralar olduğunu söyledi ve ekledi:

Joseph ve Sarah, yeni kurulan İngiltere Bankası'na, banknotlara ve hatta zamanlarının altın sikkelerine güvenmediler. Bu nedenle de İngiliz İç Savaşı'ndan ve öncesinden kalma çok sayıda madeni parayı ellerinde tutmayı seçtiler. Orijinal 18. yüzyıl döşeme tahtalarının hemen altında duran altınların bulunmaları son derece kolayken, madeni paraları asla geri alamadılar. Bunu sebebi daha da büyük bir gizem. Ancak öyle ya da böyle, bu şahane kumbara.

14 MİLYONLUK REKOR FİYAT

Altınların satıldığı müzayede ise önceki gün gerçekleşti. Müzayede evi, altınlara başlangıçta 200 bin ila 250 bin sterlin arasında fiyat biçse de, hazinenin satış fiyatı beklenenin çok daha üzerinde oldu. Spink & Son Müzayede Evi, nihai satış fiyatını "kesinlikle olağanüstü" olarak nitelendirdi. Hikayenin dünya çapında bu denli dikkat çekmesinin ardından, madeni paralar Londra'daki Spink & Son müzayedecileri tarafından ayrı ayrı satıldı ve böylece toplam değerleri 754 bin sterline ulaştı.

Müzayede evi, Amerika'dan Avustralya'ya ve hatta Japonya'ya kadar, dünyanın her yerinden özel koleksiyoncuların ilgisiyle karşılanan koleksiyonu, "İngiltere'de bulunan en büyük 18. yüzyıl İngiliz altın sikkelerinden biri" olarak nitelendirdi.

BÖYLESİ BİR DAHA GELMEZ

Müzayedeci Gregory Edmund, koleksiyonu "tamamen tesadüfi bir keşif" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

Keşif, mükemmel madeni paralardan oluşmuyor, onlar zor bir hayat geçirmiş madeni paralar. Bununla birlikte, madeni paraların sayısı ve benzersiz gömme yöntemi, İngiltere Merkez Bankası'nın ilk on yılındaki karmaşık İngiliz ekonomisini takdir etmek için olağanüstü bir fırsat. Ve 'banknot'a karşı o dönemki güvensizliği gözler önüne seriyor.

Gregory, birçok koleksiyoncu nadir koleksiyon için bir servet ödedikten sonra satışı "heyecan verici" olarak nitelendirdi ve "bir daha asla böyle bir müzayede görmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

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11/10/2022 11:18