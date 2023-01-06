Mutfak yanıyor, üretim çarkları riskli dönüyor

BÜTÇE BİTMEDEN, ŞİMDİ DE HÜKÜMET KRİZİ GÜNDEMDE; ARIKLI YİNE ÜST PERDEDEN AYARINI VERDİ

MUTFAK YANIYOR, ÜRETİM ÇARKLARI RİSKLİ DÖNÜYOR. YANGINI AKILICI EKONOMİK POLİTİKALARLA SÖNDÜRMEK VARKEN, KAVGA BİTECEK GİBİ DEĞİL

Düğme yanlış bağlandı ya, zorlaya zorlaya gelinen aşama da burası. Hiçbir alanda halkın yararına bir araya gelemeyen iktidar- muhalefet bir yana, iktidarın kendisi bir türlü uyumlu çalışmayı başaramadı. Şimdi yeniden racon kesmeler devrede

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın kendine has bir tutumu var. Hükümet kurulurken de aynı şeyleri söyledi, şimdi de. Seçimden önce de söyledi, şimdi de. "Hükümet kurmak için bize ihtiyacınız yok..."

4-5 G ihalesinin tamamlanması sonrasında, Erhan Arıklı, aynı görevi yapan bakanlardan bir adım önde. Hükümet içerisinde de öyle. İcraat kabızı hükümete ek, Erhan Arıklı bazı sorunların üzerine daha cesur yürüdü, kıyasla daha fazla sorun çözdü

Şimdi, bütçe tamamlanma aşamasına geldi, kavga gün yüzüne çıktı. UBP içerisinde kurultay hesapları var. Başbakan Ünal Üstel, üç bakandan rahatsız. Zaten ötesine de gücü yetmez. Bu üç bakan, kabine kurulurken zorla kabineye aldığı üç isim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, topun ağzındaki ilk isim. Hem kurultayda aday, hem yerel seçimlerde bağımsız ama UBP kökenli adaylarla birlikte çalıştığı suçlaması ile yüz yüze. Bu nedenle görevden alınması muhtemel ilk isim Taçoy

Bir diğer isim ise Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu. Olgun Amcaoğlu da "kurultayda adayım" cümlesini alttan alttan işleme koydu. Kendisi söylemese de söyletmeye başladı. Bu nedenle başbakan tarafından gözden çıkarıldı. Ötesi, ilk günden bu yana o bakanlığı beğenmedi, biliniyor

Üçüncü isim ise sürpriz, sağlık bakanı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ile ilgili olumsuz görüşü bulunan Ünal Üstel, yakın çevresine, "beni dinlemiyor" diyor. Gürçağ, göreve başladığı günden itibaren başarılı bir performans çizerek, "yüzümü halka döndüm" dese de, belli ki sırtını da başbakana dönmüş.

Yeniden Doğuş Partisi ise, hükümetten çekilme noktasında blöf yapmaya devam ediyor. Neden ve nasıl hükümette yer aldığı belleğimizde. Yerel seçimlerde kendi partsini, tabana rağmen "maşrappa" yapması da cabası. Şimdi YDP bunun iç muhasebesini yapıyor, kandırıldığını düşünüyor

Velhasıl bir taraftan bütçe, bitecek de icraat zamanı gelecek diye bekleye dursun vatandaş, iktidar kendi içerisinde için için kaynamaya devam ediyor. Bu topluma iki sokum huzur yok. Neden? Aha o kadar iddialı söylüyorum, "bıraksan düşecek" bu hükümet, icraat kabiliyetini de yitirmiş durumda da ondan

Oysa, yangın mutfakta. Yangın sanayi bölgelerinde. Yangın organize hayvancılık bölgelerinde. Girdiler daha pahalı artık. Marketler, bakkallar, dükkanlar daha pahalı. Kim nasıl alış- veriş yapacak. Ocak 2021- Aralık 2021 tarihleri arasında marketteki enflasyon yüzde 207... Rakamlarla anlatacağız

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06/01/2023 08:27