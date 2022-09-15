Mutfakta temizlenmesi unutulan 11 nokta

Evin en çok kirlenen noktaları hiç kuşkusuz mutfaktır. Günlük rutin temizliğinizi yapsanız da bazı noktalar var ki tam bir mikrop yuvası. İşte her gün haşır neşir olmamıza rağmen temizliğini ihmal ettiğimiz 11 nokta...

BULAŞIK MAKİNESİ İÇİ

Siz her ne kadar bulaşık makineniz tabakları, bardakları, tencereleri mükemmel temizliyor ve bu sırada kendini de temizliyor sansanız da gerçek böyle değil. Bakteriler o yemek kalıntılarıyla birlikte bulaşık makinesinin raflarının arasına saklanıyor ve size uygun zamanda saldırmayı planlıyor.

Çözümü ise ayda en az bir kez bulaşık makinesini deterjan koymadan en yüksek seviyede çalıştırmak ve sonrasında içine su ve sirke karışımını püskürtmek.

MUTFAK LAVABOSUNUN ALTI

Mutfağın en çok pislenen alanlarından birisi de lavabo altı. Bunu önlemek için ise lavabonun altında bulunan her şeyi dışarı çıkarın, hatta ihtiyacınız olmayanları direkt çöpe atın ve tüm yüzeyleri iyice silin. Üstelik bu sadece on dakikanızı alacak ama hissettirdiği huzurun etkisini uzun süre üzerinizde hissedeceksiniz.

ÇÖP KUTUSUNUN YÜZEYİ

Çöp kutusundan çöp poşetini çıkarıp atınca o pis bakterilerin hepsiyle vedalaşmış olmuyorsunuz maalesef.

Çöp kutusuna yapışmış yemek kalıntıları varsa hepsini tek tek toplayın, kutunun içine çok amaçlı leke çıkartıcılardan sıkın ve kokuları uzaklaştırmak için dibine bir tutam karbonat dökün. Çöpü hemen atamıyorsanız çift çöp poşeti yerleştirmek de işinizi kısa vadede kolaylaştıracaktır.

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ APARTLARI

Çoğu kişi o pis kokuların çöp öğütücüden yayıldığını sanıyor ama yanılıyor. Aslında üstündeki halkanın altında biriken çöp kalıntıları o kokuya yol açan. Yapmanız gereken ise içini bir bezle silmek ya da sirke ve sudan oluşan bir kaba koyup bir süre orada bırakmak.

BAHARATLAR

Aylar önce bir tarif için baharat aldınız ve sonra bir daha yüzüne bile bakmadınız. Fark edip raftan aldığınızda kokusunun bile değiştiğini fark edeceksiniz. Siz onu unutmuş olabilirsiniz ama bakteriler asla!

Böyle kullanmadığınız baharatlar varsa direkt çöpe atın, rafa bulaşan lekeler varsa iyice temizleyin ve kötü kokuyu yok etmek için bir kap karbonatı rafa bırakın.

LAVABO GİDERİ

Giderden aşağı bir bardak karbonat dökün, otuz dakika bekleyin ve ardından bir bardak sirke dökün. Kenarda takılı kalan pis kalıntılar böylelikle çözülecek ve sonunda gitmesi gereken yere gidecektir.

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

Biraz daha dikkatle bakarsanız yavaş yavaş kömüre dönüşmüş o ekmek kırıntılarının altında bir tepsi olduğunu göreceksiniz. Onu çıkarın, çöpe boşaltın ve sabunlu suyla yıkayın.

FIRIN DÜĞMELERİ

Fırın temizliğine önem veriyor olabilirsiniz ama çoğu kişi fırın düğmelerinin de fırınla eş değerde kirlendiğinin farkında değil. Yemek lekeleri bu düğmelerin altında birikiyor ve siz de onlara dokunduğunuzda ellerinizi istemeden yağlanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Bu düğmeleri bulaşık deterjanı ile silerek temizleyebilirsiniz.

ASPİRATÖR

Yemek pişirirken dumanı ve yağları çeksin diye kullandığımız aspiratörün filtreleri oldukça çabuk kirlenir. Ve zamanla tam bir yağ ve pislik haznesi haline gelir. Leke çıkarıcı tozlardan alın, sıcak suya dökün ve aspiratör filtresini 20 dakika boyunca içinde tutun.

BUZDOLABI LASTİKLERİ

Buzdolabının raflarını, içini, dışını iyice temizlediniz, peki ya lastikleri? Buradaki kirlerden kurtulmak için karbonat döküp birazcık ıslattığımız diş fırçasıyla boydan boya tüm lastiği ovun. Ardından nemli bir bez yardımıyla lastiği silin.

BUZDOLABININ DONDURUCU BÖLÜMÜ

Fısfıslı bir şişe içine 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Fısfıslı şişeyi iyice çalkalayın. Ardından dondurucunun her noktasına sıkarak sünger yardımıyla silin.

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15/09/2022 22:34