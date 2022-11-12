Mutlaka Denemelisiniz!

Hepimiz yüksek stresli, endişe uyandıran senaryolar içindeyiz.Hayat zor olabiliyor, bilirsiniz. Sinirlerinizin sizi ele geçirmesine izin vermek yerine, sadece nefes alın. Daha spesifik olarak, salınımlı nefes denilen bir şey deneyin.

Rezonans Solunum

Bu Nefes Tekniği Sizi Birkaç Dakika İçinde Sakinleştirebilir.

Fazla çalıştıysanız, sadece rahatlamak ve derin nefesler almanız gerektiğini belirten tavsiyeler alırsınız. Odaklı nefes almanın yeni ve çığır açan bir keşif olmadığını ilk kabul eden biz olacağız. Ancak, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde yayınlanan Mart 2017 tarihli bir araştırmaya göre, eş fazlı veyatitreşimli solunum denilen bir teknik, majör depresif bozuklukla mücadelede gerçekten işe yarıyor.

New York Tıp Koleji’nde klinik psikiyatri yardımcı doçenti olan çalışma yazarı Patricia Gerbarg, TONIC’e, “İnsanlara hızlı bir şekilde verilebilecek, beş-on dakika içinde hemen bir rahatlama sağlayabilecekleri ve zaman içinde değişiklikler üretebilecekleri kısa bir program belirlemek istedik” diyor.

İşte nasıl yapılacağı:

Dakikada beş nefes alın ve istediğiniz kadar devam etmesini sağlayın. Bu, her bir soluk almanın altı saniye ve her bir soluk vermenin altı saniye süreceği anlamına gelir. Nefeslerin yumuşak olduğundan emin olun çünkü buradaki amaç sempatik sinir sisteminizile (“savaş ya da kaç” yanıtından sorumlu olan)kalp atışınızı yavaşlatan parasempatik sinir sisteminizi dengelemek.

Sempatik sisteminiz için uyarıcı olabileceğinden, saniyelerinizi takip etmek için yüksek sesle saymamanız veya görsel bir ipucu (yanıp sönen ışık vb.) kullanmamanız önerilir.

Bu süper basit nefes alıştırması, Gerbarg ve Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahlar Koleji’nde klinik psikiyatri profesörü olan eşi Richard Brown tarafından kutlandı. Çift bu tekniği, en ağır zihinsel koşulları olan hastalara (soykırımdan kurtulanlar, savaşlar, depremler, tsunamiler ve diğer toplu felaketlere tanık olanlar gibi)bile yardımcı olacak kadar etkili bulmuştur.

Bu nedenle araştırmacılar nefes alışkanlığınızı değiştirmenin beyninizin aldığı mesajları değiştirebileceğini ve sinirlerinizi, kaygınızı veya depresif düşüncelerinizi sakinleştirebileceğini düşünüyor. Bir dahaki sefere gerçekten işyerinde baskı hissederseniz, nefes almak için sadece bir veya altı dakikanızı ayırın.

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12/11/2022 20:04