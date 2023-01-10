Mutlu Azgın: Güle güle Ünal bey, sizi çok özleyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Eski İlçe Başkanı Mutlu Azgın, duayen turizmci iş insanı Ünal Çağıner'in vefatı nedeniyle sosyal meydadan paylaşımda bulundu. Mutlu Azgın, Ünal Çağıner ile ilgili bir anısını paylaştı.

Mutlu Azgın'ın paylaşımı şöyle:

Girişimcilerin Babası Ünal Çağıner:

Ünal Bey’le en son 2 ay önce konuşmuştuk. Bilhassa sağlık meseleleri, kendi özel hayatını konu edinen herhangi bir diyalogu zeki manevralarla nezaket kuralları çerçevesinde sürdürmek istemediğini ima eden bir kişiliği vardı. Bu nedenle, nasıl olduğunu ve nasıl hissettiğini anlamak için duyularınız aracılığıyla çıkarım yapmak zorunda kalırdınız.

Kim bilebilirdi ki son konuşmaydı, geride çok hoş bir seda bıraktı.

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Ünal Bey’le çok yakın çalışma fırsatı bulmuş bir kişi olarak, yaşarken hassas olduğu özel hayat/özel alan konusuna özen göstererek, yazılanlardan farklı bişeyler söylemek gerektiğini düşünüyorum.

Bir Yurt Mikrokozmosu: Acapulco Hotel.

Ünal Bey her ne kadar duygularını konuşmaktan imtina etse de, aramızdaki ilişki biçiminde hislerini açığa çıkarmaya zorlayıcı taraf olarak sürekli üsteleyen kişi olmuşumdur. Mesai saatleri sonrası buluştuğu arkadaşlarına zaman zaman, “İyi ki geldiniz, Mutlu Paşa başladı yine ölü sorularına” derdi, gülümseyerek.

Ünal Bey bir kişiyi “paşa” sıfatıyla anmaya başlamışsa sarı kart göstermiş demektir.

Ünal Bey için işlerin devam ettirilmesi ve günlük operasyon üstüne konuşmak bir çeşit zul idi.

Gündelik işler, sabah toplantısına ayırdığı 30dk’yla sınırlı kalmalı ve kendi müdahalesine gerek kalmadan en iyi biçimde idame ettirilmeliydi. Tüm rakamları aklında tutabilen, kağıtsız kalemsiz hesap görebilen bir kişiydi. Abarttığım düşünülmesin. İnsan davranışlarını öngörebilen, sezgileri güçlü, çok katmanlı karmaşık stratejilerle ilerleyen bir zihin yapısı vardı. Bu nedenle, günlük iş akışıyla ilgili aksaklıklara müthiş öfkelenir ve tepki gösterirdi. Ama, en ufak bir kriz karşısında, özellikle öngörülemez bir krizse, gösterdiği hoşgörü, olgunluk, soğuk kanlılık ve sahiplenmeci tavır liderlik özelliklerinden sadece birkaçıydı.

Her allahın günü, kafasında olgunlaştırdığı veya olgunlaştırmakta olduğu yeniliklerle ilgili fikirlerini söyler, konuşur, hayata geçirilsin veya geçirilmesin, konu başlıklarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ister, farklı kanallardan görüşler alır, bizzat kendi fikrini sınar, fikirlerine bağlı olduğu kadar vazgeçmekten ve değiştirmekten asla çekinmezdi.

Bir çırpıda şu anda aklıma gelen 20’yi aşkın projeyle ilgili ön araştırma bilgisi sunduğumu söyleyebilirim.

Her sabah, “bakalım bugün Ünal Bey’in aklında ne projeler var” diyerek uyanmak hem heyecanlı hem de ürkütücü bişeydi doğrusu. Bir gün, biraz da itiraz içeren bir üslupla, “Ünal Bey, hayata geçirmeyeceğimiz projeler üstünde neden vakit kaybediyoruz” deme gafletinde bulundum. Ne cevap vereceğini beklerken, “saat kaç” diye sordu. Saati söyledim. Gergin bir ruh haliyle yanıtını bekliyordum.

“Bugün güneşin batması 8’i bulacak, gün batımında konuşalım” dedi.

Gün batımını izlemeyi ve izlerken meterolojik döngülerle ilgili konuşmayı çok severdi. İngiliz üslerindeki görevini hatırlar, bazan anılarını paylaşırdı. Gün batımında hangi masada, hangi pozisyonda oturacağı, yanında kimler olacağı belliydi, kriz yoksa veya evlatları/torunları yoksa rutin hiç şaşmazdı, günlük rutini saat gibi işlerdi. Rutini sadece çekirdek ailesi bozabilirdi.

Gün batımı geldi çattı, Ünal Bey’in bulunduğu yere doğru ilerliyor bir yandan vereceği cevabı düşünüyordum.

Yanına vardığımda ayağa kalktı ve “saate bak 2 dakika sonra güneş batacak”, dedi.

Ardından, tekrar masaya oturduk.

Elleriyle tüm oteli işaret ederek,

“burada ne görüyorsun” dedi, bu kez.

Otelin oda sayısından tüm gelir-gider merkezlerine kadar her şeyi tek tek saydım.

Ardından, “bunlar gördüklerin, peki ne görmüyorsun” diye sordu bu kez.

Ünal Bey’in bu tarz sorulu sorgulamalarının içinden çıkmak mümkün olmadığından, üstelememesini de umarak içimden, sorduğu soruyu kendi kendime mırıldanarak vakit kazanmaya çalıştım. “Evet, ne görmüyorsun?” bunu düşünmemi yineledi daha tok ve keskin bir ses tonuyla. Teslim olma vakti gelmişti, “sizin görebildiklerinizi göremiyorum” diyerek teslim bayrağını çektim ve merakla ne diyeceğini beklemeye koyuldum.

Suyunu tazelemek için yaklaşan garsona eliyle gelmemesini işaret etti önce. Bu hamle Ünal Bey’in davranış dilinde kırmızı alarımdı. Sonra öne eğildi, gözlerini kırpmadan gözlerime baktı ve tane tane güzel ve ağdalı türkçesiyle, “burada yüzlerce projenin son halini görüyorsun, burada bitmemiş bir proje görüyorsun, burada bir memleket görüyorsun, bir kere daha göç etmeyecek bir insanın yurdunu görüyorsun” dedi.

Konuşmanın duygusal yükünden belki, odasına her zamankinden erken çıktı o gece.

Eve dönüş yolunda bir yandan araba sürüyor bir yandan ağlıyordum:

“Burada yüzlerce projenin son halini görüyorsun, burada bitmemiş bir proje görüyorsun, burada bir memlelet görüyorsun, burada bir kere daha göç etmeyecek bir insanın yurdunu görüyorsun”.

*****

Ünal Bey geçmişinden bahsederken, özellikle gençlik yıllarına kadar çok fazla yer değiştirdiğini, başka deyişle defalarca göç etmek zorunda kaldığını anlatmış ve onlarca kez bu kadar çok göç etmenin kendisini nasıl etkilediğini sormuş ve asla hissiyatıyla ilgili yanıt alamamıştım. Denemediğim yöntem kalmamıştı. Bir gün olayı medeniyet tarihinden aldım, göçebe toplumların bozguncu akımlar şeklinde sürekli kurulu düzene, statükoya tehdit oluşturması, daha savaşçı olmaları ama buna karşın çok fazla risk alabildiklerine vardırdım konuyu, girişimciliğin psikolojik etkileri ve kişilik farklılıkları, kuşaklar-arası kişilik farklılıklarının etkileri falan, oradan battım velhasıl, günümüzde göçmen toplulukların girişimcilik ve risk algılarından çıktım.

Ama, gülümsemeden başka yanıt alamadım. Konuyu yine ustalıkla kamusal bir mesele haline getirip memleket mevzuna dönüştürmeyi başarmıştı.

Ama, gün batımında aldığım yanıt bana yetti.

Her şey berraklaşmıştı.

Hem kendi hayatını hem de bir halkın öyküsünü birkaç cümleye sığdırmıştı.

Ünal Bey’in milyonlarca dolarlık iş hacmi içinde asgari ücretli bir insan gibi kişisel hayat sürmesini, hediye kazak karşısında, “yeni kazağa ihtiyacım yoktu aslında, zaten kızım eskitmeme izin vermiyor, böyle müsriflikleri sevmiyorum” demesini, ekonomik değeri bugün için görece tartışmalı arazi alımlarına aşırı önem vermesini ( “toprak edinmek ve yurt” bağlantısı), günün %90’ını yeni ve yenilenme projeleriyle geçirmesini, zihninin sürekli diri, genç ve güncel kalmasını, ve benim sandığımın aksine, özel hayat kamusal hayat ayrımı yapmaksızın, özeli kamu, kamuyu da özele içkin düşünmesini, “Acapulco’da yaşamak”la “Acapulco için yaşamak”ın aslında ne anlama geldiğini, her şeyi artık anlamıştım.

Bizim iş yeri sandığımız, aslında bir insanın yerleşik yurt kavgasıydı.

Bizim yatırım zannettiğimiz bir girişimcinin bitmeyen sonsuz projesiydi.

Ayağa kalkın girişimciler.

Babanıza veda vakti.

Güle güle Ünal Bey.

Sizi çok özleyeceğiz.

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10/01/2023 14:05